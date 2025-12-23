Συνεργασία Δήμου Ρεθύμνης – ΕΛΜΕΠΑ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των μελετών για την κατασκευή του πρότυπου εκπαιδευτικού κέντρου στην περιοχή του Γάλλου, το οποίο ως γνωστόν θα στεγάσει τα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Μουσικό Σχολείο, ένα ΕΠΑΛ και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΠΕΠΑ στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για έργο που προϋπολογίζεται σε περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και θα κατασκευαστεί με την μέθοδο ΣΔΙΤ.

Μετά την ολοκλήρωση των κτιριολογικών προγραμμάτων των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό, επισπεύδονται και οι διαδικασίες για το αντίστοιχο κτιριολογικό πρόγραμμα των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο υπό τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Καθηγητής Νίκος Βιδάκης, η Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, Καθηγήτρια Χρυσούλα Αλεξανδράκη, ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Καθηγητής Μάξιμος Καλιακάτσος – Παπακώστας και η συνεργάτης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. μηχανικός κ. Μαρία Ξυλούρη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την προώθηση των διαδικαστικών θεμάτων προετοιμασίας των μελετών των νέων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Η διεξοδική συζήτηση, στην οποία συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Νίκος Σέργης, Διευθυντής της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατέληξε όπως το Ελληνικό Μεσογειακό

Πανεπιστήμιο θα ολοκληρώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το κτιριολογικό πρόγραμμα της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, που θα περιλαμβάνει και τα δύο του τμήματα. Δηλαδή, το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και

Ακουστικής που ήδη λειτουργεί, καθώς επίσης το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το οποίο έχει ιδρυθεί, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει την Ακαδημαϊκή λειτουργία του και θα είναι το μοναδικό στο είδος του σε ολόκληρη τη νότια Ελλάδα.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στο Ρέθυμνο θα αποσταλεί ακολούθως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για έγκριση.

Θα ακολουθήσει η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκειμένου ανάδοχος του έργου να είναι ο Δήμος που θα κατασκευάσει τις σχολές για λογαριασμό του Πανεπιστημίου.

Οι δύο πλευρές με δεδομένη την θετική ανταπόκριση που εκφράστηκε από τον κ. Σεργή ως προς την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου για το έργο, θα συνεχίσουν την συνεργασία τους για την προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.