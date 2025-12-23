Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς») και η Δομή Παροχής Συσσιτίου (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς») εκφράζουν τις θερμές και ειλικρινείς τους ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν το έργο τους, προσφέροντας τρόφιμα μακράς διάρκειας κατά τη διάρκεια των Άγιων Ημερών των Χριστουγέννων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στα σχολεία της περιοχής, τα οποία αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της φετινής δράσης προσφοράς. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ανταποκρίθηκαν με ευαισθησία και έμπρακτη αλληλεγγύη, προσφέροντας τρόφιμα μακράς διάρκειας και στηρίζοντας ουσιαστικά το έργο των κοινωνικών δομών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, από τα σχολεία:

• Το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής

• Το Γυμνάσιο Ατσιποπούλου

• Το 3ο Λύκειο Ρεθύμνου

• Το Πειραματικό Λύκειο

• Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Στα παιδιά έγινε ενημέρωση για τον ρόλο, τη λειτουργία και τη συμβολή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας την κοινωνική συνείδηση και την αξία της προσφοράς,

ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων και την οργάνωση της διανομής, καλλιεργώντας έτσι αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης της μαθητικής κοινότητας με την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και στη Δομή Παροχής Συσσιτίου από τα σχολεία:

• Νηπιαγωγείο Επισκοπής

• 1ο Δημοτικό Ατσιποπούλου

• Μουσικό Γυμνάσιο

• 1ο Πειραματικό Δημοτικό

• Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών

• Παραμυθένιο Νηπιαγωγείο

Οι μαθητές αφού πρόσφεραν τρόφιμα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σπουδαιότητα της καθημερινής παροχής γευμάτων, καθώς και για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Δομή στην κάλυψη βασικών αναγκών ευάλωτων συμπολιτών

μας. Μέσα από βιωματικές δράσεις, γνώρισαν από κοντά τη λειτουργία της Δομής και αντιλήφθηκαν στην πράξη την αξία της προσφοράς και του εθελοντισμού. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι, με ενθουσιασμό και

υπευθυνότητα, ανέλαβαν ρόλο «βοηθών», συμβάλλοντας σε επιμέρους εργασίες της Δομής, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στην ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας της ενορίας, η οποία φιλοξενεί τις εκπαιδευτικές επισκέψεις του Συσσιτίου.

Ευχαριστούμε επίσης τις παρακάτω σχολικές μονάδες και χορηγούς.

• Το super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ για την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά του τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη ατομικής υγιεινής.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

• Τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 1ου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 1ου Πειραματικού Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 13ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του Νηπιαγωγείου Μυσσιρίων.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

• Την διεύθυνση, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές των Κέντρων Αγγλικής Γλώσσας – Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΑΣΗΜΕΝΙΑ) ΦΗΤΑΜ, για την στήριξη που επιφύλαξαν για ένατη συνεχόμενη χρονιά, στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνης.

• Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών – Εφήβων – Ενηλίκων Λωρίνα Γκαράνη.

• Την ποδοσφαιρική ομάδα του Α.Ο. Ποσειδώνα Γερανίου η οποία οργάνωσε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα μακράς διάρκειας.

• Το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, τα οποία διοργάνωσαν φιλικό αγώνα μπάσκετ με τη συμμετοχή μηχανικών, με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα μακράς διάρκειας.

• Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Δημιουργίας «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ».

Σε μια εποχή αυξημένων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, η συμβολή του εθελοντισμού και της προσφοράς αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής συνοχής και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει η ισχυρότερη απάντηση στις δυσκολίες των καιρών.

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η Δομή Παροχής Συσσιτίου και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα εύχονται Υγεία, Δύναμη και Αγάπη σε όλους τους

συνανθρώπους μας και καταθέτουν τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το κοινωνικό έργο που υπηρετούν οι δομές με οδηγό τις αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.