Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, που μεταφέρει σε όλον τον κόσμο μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας.

Από αυτήν τη μέρα αντλούμε όλοι δύναμη για να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους κρίση και να γιορτάσουμε την έλευση του Θεανθρώπου.

Ας κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας που φωτίζει τις καρδιές μας και ας στείλουμε τις δικές μας ευχές για ειρήνη και ευημερία σε κάθε άνθρωπο.

Καλά Χριστούγεννα.

Υγεία, πρόοδο και κάθε ευτυχία σε όλες και όλους.

Σταύρος Αρναουτάκης

Περιφερειάρχης Κρήτης