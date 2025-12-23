ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, που μεταφέρει σε όλον τον κόσμο μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας.

Από αυτήν τη μέρα αντλούμε όλοι δύναμη για να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους κρίση και να γιορτάσουμε την έλευση του Θεανθρώπου.

Ας κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας που φωτίζει τις καρδιές μας και ας στείλουμε τις δικές μας ευχές για ειρήνη και ευημερία σε κάθε άνθρωπο.

Καλά Χριστούγεννα.
Υγεία, πρόοδο και κάθε ευτυχία σε όλες και όλους.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου...

0
Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...

Χριστουγεννιάτικες ευχές Δήμου Αγίου Νικολάου

0
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης το Δημοτικό...

Ρέθυμνο:Η Δομη Σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστούν τους γενναιόδωρους υποστηρικτές του έργου που επιτελούν.
Ηράκλειο:Σύμβαση 5,4 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης για την υλοποίηση έργων ολοκλήρωσης του τμήματος Αγ. Σώζων – Αλάγνι, Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου Πεζών και παράπλευρων έργων
