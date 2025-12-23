Ηράκλειο:Σύμβαση 5,4 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης για την υλοποίηση έργων ολοκλήρωσης του τμήματος Αγ. Σώζων – Αλάγνι, Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου Πεζών και παράπλευρων έργων

Την σύμβαση για την υλοποίηση των «Έργων ολοκλήρωσης του τμήματος Αγ. Σώζων – Αλάγνι, Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου Πεζών και παραπλεύρων έργων» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία των Δημάρχων Αρχανών

Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη και Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου. Το έργο με προϋπολογισμό 5,4 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Κρήτης 2021-2027 και προβλέπει:

-Για τη θέση επί της αρτηρία Άγιος Σώζων – Αλάγνι πλησίον του οικισμού Πεζών την δημιουργία ενός ισόπεδου κόμβου για τη σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την αρτηρία και συγκεκριμένα:

• Κατασκευάζεται ο κόμβος Πεζών, που χωροθετείται στο οδικό τμήμα Άγιος Σώζων – Αλάγνι (στην θέση του σημερινού προσωρινού ισόπεδου τρισκελή κόμβου), και αποσκοπεί, στην αποκατάσταση της σύνδεσης με τους παρακείμενους οικισμούς (Πεζά, Καλλονή, Αγίες Παρασκιές) και στην σύνδεση με τα γραφεία της Ένωσης Πεζών

• Αποκατάσταση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων για την πλήρη λειτουργία του κυκλικού κόμβου

• Κατασκευή μιας Κ.Δ., κιβωτιοειδών οχετών σύμφωνα την υδραυλική μελέτη του έργου και τοίχων αντιστήριξης

• Έργα αποχέτευσης των ομβρίων μέσω τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων, φρεατίων υδροσυλλογής και

αγωγών ομβρίων με τελικούς αποδέκτες τα φυσικά ρέματα της περιοχής του έργου.

• Ηλεκτροφωτισμός του ισόπεδου κόμβου

• Κατακόρυφη και Οριζόντια σήμανση, ασφάλιση των κόμβων και των οδών που συντρέχουν σε αυτούς.

• Φυτοτεχνικές Εργασίες στον κόμβο και στα πρανή των επιχωμάτων

Το έργο θα κατασκευαστεί από την εργοληπτική εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκπροσωπήθηκε σήμερα από τον κ. Κώστα Δουρόπουλο.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης: ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Γιώργος Καρτσάκης, ο γενικός διευθυντής τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης, τα στελέχη τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης, Τζούλια Μπαρτολότσι, Μαρία Παπαναστασίου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» Γιάννης Σπηλιωτάκης, στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας.

Σε δηλώσεις του Ο Αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Σκουλάς επεσήμανε ότι η υπογραφή της σημερινής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη αποτελεί μια σημαντική ημέρα για την ενδοχώρα τους Ηρακλείου. Σε δήλωση του ανέφερε:

«Έχοντας η Περιφέρεια ολοκληρώσει τους κόμβους των Κουνάβων και την παράκαμψη Αρκαλοχωρίου, ο κόμβος των Πεζών ήταν το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν την λειτουργία του αεροδρομίου και πριν την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα, Ηράκλειο-Βιάννος για τον οποίο έχουμε και άλλα να ετοιμάσουμε και άλλα να κάνουμε.

Η Περιφέρεια Κρήτης μέσα από μία προσεκτική μελέτη η οποία θα υλοποιηθεί μετά την ένταξη των εργασιών το αμέσως επόμενο διάστημα, ξεκινάει την κατασκευή του κόμβου των Πεζών. Θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοπικές διευθετήσεις, όμως το αποτέλεσμα θα εκπλήξει την τοπική κοινωνία και θα διευκολύνει πάρα πολύ την συγκοινωνία με την Βιάννο,

το Αρκαλοχώρι, με την ενδοχώρα του Ηρακλείου και πιστεύουμε και με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για όλη αυτή την προεργασία. Οι υπηρεσίες μας έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την μελέτη σε αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκινά να υλοποιείται από σήμερα. Η πολιτική παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη σημαντική

καθώς διασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου μέσω ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια Κρήτης, εκτός από τον κόμβο των Πεζών και τους άλλους δυο που προηγήθηκαν, των Κουνάβων το 2022 και την παράκαμψη του Αρκαλοχωρίου με τον κόμβο δυτικά της πόλης το

2025, σχεδιάζει τη διαγράμμιση πριν τη νέα τουριστική σεζόν όλου του άξονα από Ηράκλειο μέχρι Βιάννο και άλλα έργα τεχνικής ασφάλειας της διαδρομής αυτής, η οποία θα καταστεί κρίσιμη, χρήσιμη και καίρια, ιδίως μετά τη λειτουργία του αεροδρομίου. Ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλους, ευχαριστούμε στελέχη μας για την δουλειά που έκαναν».

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι κ.κ. Κοκοσάλης και Κεγκέρογλου έκαναν λόγο για ένα σημαντικό έργο που θα βοηθήσει την κυκλοφορία στην ενδοχώρα ενώ ο κόμβος θα προσδώσει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή