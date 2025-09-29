ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης για το Πόθεν Έσχες «ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!
Με αφορμή την παραφιλολογία που αναπτύσσεται γύρω από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης, μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, οφείλω να είμαι για άλλη μια φορά απολύτως ξεκάθαρος:
Όπως έχω ήδη αναφέρει δημόσια και από το βήμα της Βουλής, έχω στην κυριότητά μου εκτάσεις μη καλλιεργήσιμης αγροτικής γης, στο χωριό της καταγωγής μου, τις Καμάρες, τις οποίες έχω κληρονομήσει από τους γονείς μου και έκτοτε τις δηλώνω στο Ε9, όπως οφείλω. Τίποτα περισσότερο.
Ουδέποτε έχω υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ και ουδέποτε έχω επιδοτηθεί.
Όσον αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικό γραφείο επι του παραλιακού μετώπου στο Ηράκλειο), αδυνατώ να αντιληφθώ από πότε η νόμιμη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου αποτελεί «επιλήψιμο» γεγονός. Πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη και διαφανή συναλλαγή, την οποία, φυσικά και αυτή, έχω δηλώσει στην δήλωση πόθεν έσχες, όπως απαιτείται, και με τα χρήματα αυτά προχώρησα στην εξόφληση εκκρεμούς δανειακής υποχρέωσης.
Είναι απολύτως θεμιτό να γίνονται «αποκαλύψεις», αλλά θα πρέπει αυτές να είναι αληθείς, και όχι να αναπαράγονται ανακρίβειες, με σκοπό την δημιουργία και μόνο αρνητικών εντυπώσεων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
