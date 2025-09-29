ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι της Παντάνασσας – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από καβγά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Παντάνασσα, όπου δύο νεαροί συνεπλάκησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

γριο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο λιμανάκι της Παντάνασσας, όταν δύο νεαροί άνδρες ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση που κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή.

Και οι δύο τραυματίστηκαν, με τον έναν να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να κρίνεται σοβαρή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο ή από άλλο μέσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι παλιοί γνώριμοι και να υπάρχουν μεταξύ τους παλιές διαφορές.

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η υπερθέρμανση των σπιτιών – Τι έδειξε...

0
Η έρευνα απέδειξε πως οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν...

Λευτέρης Αυγενάκης για το Πόθεν Έσχες «ΣΤΙΣ...

0
ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Με αφορμή την παραφιλολογία...

Η υπερθέρμανση των σπιτιών – Τι έδειξε...

0
Η έρευνα απέδειξε πως οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν...

Λευτέρης Αυγενάκης για το Πόθεν Έσχες «ΣΤΙΣ...

0
ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Με αφορμή την παραφιλολογία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Επόμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης για το Πόθεν Έσχες «ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!»
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στην Αθήνα η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Τέμπη και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Ελλάδα η Λάουρα Κοβέσι για να διερευνήσει τις...

Πάνος Ρούτσι: «Φοβόμαστε μην πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς να το γνωρίζουμε»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με την...

Η μεγάλη αλλαγή στο IRIS από 1η Νοεμβρίου: Για ποιους γίνεται υποχρεωτικό

ΠΚ team ΠΚ team -
Από την 1η Νοεμβρίου η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS...

Από 1η Οκτωβρίου τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία – Όλες οι αλλαγές

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι είπε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους για τις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST