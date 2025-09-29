Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι της Παντάνασσας – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από καβγά

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Παντάνασσα, όπου δύο νεαροί συνεπλάκησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
γριο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο λιμανάκι της Παντάνασσας, όταν δύο νεαροί άνδρες ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση που κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή.
Και οι δύο τραυματίστηκαν, με τον έναν να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να κρίνεται σοβαρή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο ή από άλλο μέσο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι παλιοί γνώριμοι και να υπάρχουν μεταξύ τους παλιές διαφορές.
