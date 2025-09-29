Δήμος Ρεθύμνης:Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο Δήμο Ρεθύμνης

Με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνης, μέσω της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και του Τμήματος Τουρισμού και του Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου).

Φαντασμαγορική έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Αδελιανό Κάμπο, όπου πλήθος κόσμου –πολύ μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενη χρονιά– κατέκλυσε τον χώρο, σε μια γιορτή με ελεύθερη είσοδο για όλους, επισκέπτες και κατοίκους. Το σκηνικό πλημμύρισε από ζωντανή κρητική αλλά και ελληνική λαϊκή μουσική, χορό και εκλεπτυσμένες γεύσεις της κρητικής γαστρονομίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και κεφιού.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση

του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «Αρκάδι», ο οποίος με την παρουσία και συμμετοχή του χοροδιδασκάλου κ. Νίκου Καφάτου απέδειξε για ακόμη μία φορά, μέσα από τον χορό του, πώς ένα έθιμο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα. Ο ενθουσιασμός και το δέος που προκάλεσε στους παρευρισκόμενους το θέαμα, χάραξαν ένα συναίσθημα ικανό να κάνει τους ξένους επισκέπτες να θελήσουν να επιστρέψουν ξανά και ξανά στο Ρέθυμνο.

Η διοργάνωση δεν είχε μόνο σκοπό να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, αλλά και να στηρίξει έμπρακτα την ανατολική πλευρά του Ρεθύμνου, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής. Παράλληλα, η δωρεάν πρόσβαση προσέφερε σε όλους –ξένους επισκέπτες και ντόπιους– την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Οι επισκέπτες διασκέδασαν με κέφι, χόρεψαν, γεύτηκαν τις τοπικές νοστιμιές και έφυγαν γεμάτοι ενθουσιασμό και ικανοποίηση. Ο Δήμος Ρεθύμνης ήταν ο μοναδικός στην Κρήτη που γιόρτασε με τόση ένταση και λάμψη την ημέρα εκείνη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να δίνει ξεχωριστό παλμό και δυναμισμό σε κάθε μεγάλη γιορτή

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Ρεθύμνης και ο Σύλλογος Ξενοδόχων έχουν θεσμοθετήσει την απονομή «Βραβείων Φιλίας» σε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την αγάπη τους προς τον τόπο. Τα βραβεία αυτά απονέμονται σε πολλαπλά επαναλαμβανόμενους φίλους του Ρεθύμνου, που μας τιμούν επιλέγοντας να επιστρέφουν κάθε χρόνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται επισκέπτες με αδιάλειπτη παρουσία από 10 έως και 30 χρόνια,

ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου η σχέση αυτή ξεπερνά ακόμα και τις τρεις δεκαετίες, αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτυχθεί με τον τόπο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι ειδικές εκδηλώσεις και δράσεις αφιερωμένες στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες του Ρεθύμνου.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο Δήμος και ο Σύλλογος Ξενοδόχων επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο δεσμό φιλοξενίας που έχει αναπτυχθεί με τους επισκέπτες, μετατρέποντας το Ρέθυμνο σε τόπο αναφοράς και δεύτερη πατρίδα για πολλούς.

Το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου με την εξαιρετική αρχαιολόγο και ξεναγό κα. Ματίνα Αρβανίτη. Παρόλο που πολλοί από αυτούς επιστρέφουν εδώ και δεκαετίες, έμαθαν νέα ιστορικά στοιχεία και γνώρισαν μοναδικά σημεία, όπως το Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου και το παραδοσιακό παρασκευαστήριο φύλλου του Χατζηπαράσκου.

Ακολούθως, ο Σύλλογος Εστίασης Ρεθύμνου υποδέχθηκε τους επισκέπτες στο Queen’s Room με έναν μπουφέ βασισμένο στην κρητική γαστρονομία, προσφέροντας παράλληλα μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας σε ελαιόλαδο, μέλι και τσικουδιά. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία του προέδρου του Συλλόγου κ. Μιχάλη Χασίκου και των μελών του, κ. Γρηγόρη Πολιμιλή,

κ. Χάρη Αυγουστάκη και κ. Κωνσταντίνου Αλούπη, ενώ από την οργανωτική επιτροπή παρευρέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Κωνσταντίνος Γασπαράκης και ο κ. Βαγγέλης Πετρουλάκης bike Ambassador Ρεθυμνου.

Το βράδυ, σε μια ζεστή εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Ξενοδοχείο Bio Suites, απονεμήθηκαν τα «Βραβεία Φιλίας» σε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που τιμούν επί σειρά ετών το Ρέθυμνο με την παρουσία και την αγάπη τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο Βουλευτής κ. Μανώλης Χνάρης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή,

Αντιδημαρχοι, καθώς και πλήθος εκπροσώπων φορέων και αρχών. ο κ. Μιχάλης Λαγγουβάρδος, Διοικητής Τροχαίας, καθώς και ο κ. Χρήστος Παπαδάκης, Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ασφάλειας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης πολλά μέλη του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης, στο χαιρετισμό του, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού στη μεταμόρφωση και ανάπτυξη της πόλης, τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και την ιδιαίτερη σχέση φιλίας που αναπτύσσουν οι επισκέπτες με την τοπική κοινωνία.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης κ. Κωνσταντίνος Γασπαράκης, στο πλαίσιο της φετινής θεματικής «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός»,

τόνισε «ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόδα ή κάποιο πρόσκαιρο trend, αλλά αναγκαιότητα, αφού είναι ευθύνη μας να παραδώσουμε έναν τόπο όμορφο, καθαρό και ζωντανό στις επόμενες γενιές. Επεσήμανε ακόμη ότι με συνεργασία, όραμα και σεβασμό μπορούμε να μετατρέψουμε τον τουρισμό σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε κάθε επισκέπτης να γίνεται πρεσβευτής της ομορφιάς και της αυθεντικότητας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.

Στάθηκε επίσης στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι αποτελούν το πιο ζωντανό παράδειγμα της βιωσιμότητας του Ρεθύμνου, καθώς η φιλοξενία, η τοπική κουζίνα και η φυσική ομορφιά του τόπου μας είναι εκείνα που γεννούν τον βαθύ δεσμό και τους φέρνουν πίσω ξανά και ξανά. »

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης κ. Μανώλης Τσακαλάκης, ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά: «Με τα Βραβεία Φιλίας τιμούμε τους ανθρώπους που δεν επιλέγουν απλώς το Ρέθυμνο για τις διακοπές τους, αλλά το έχουν εντάξει στη ζωή τους. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τις προσπάθειες όλων μας στον τουρισμό».

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω χορηγούς/υποστηρικτές των εκδηλώσεων:

Το Ξενοδοχείο Bio Suites για την ευγενική φιλοξενία στους χώρους του της εκδήλωσης της 27 Σεπτεμβρίου, καθώς και τα ξενοδοχεία AQUILA RITHYMNA BEACH, MINOS MARE HOTEL, NEFELI HOTEL, THEARTEMIS PALACE, UZENIE ALL BOUTIQUE RESORT , , για την προσφορά τους σε εξοπλισμό καθώς και τρόφιμα/ποτά, καθώς και τους: ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΡΚΑΔΙ,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΛΑΤΑΝΕ – ΤΣΕΣΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ – ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ (για το πανό) ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Εργαστήριο Προϊόντων Ζύμης , TRAFFIC ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΩΜΑ MASSAGE ,IMPERIAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ,

για την παραχώρηση του χώρου της εκδήλωσης στον Αδελιανό Κάμπο. Ευχαριστεί επίσης το Σωματείο Εστίασης και συναφών Επαγγελμάτων Ρεθύμνου , τον Σύνδεσμο Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων, την κα Άργη Περάκη και την Ένωση Καταλυμάτων “ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ”, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχημένη διοργάνωση των εκδηλώσεων.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί μόνο έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και μια υπόθεση συλλογικής προσπάθειας.