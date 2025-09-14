Live η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στην 89η ΔΕΘ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη χθεσινή ομιλία του στο Βελλίδειο, τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές», καλώντας «να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που βρέθηκε στη ΔΕΘ για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε «έτοιμος» να αναλάβει την ιστορική ευθύνη, για να γυρίσει σελίδα ο τόπος, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι «απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους. Είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής».