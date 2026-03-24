Λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,

που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών,

καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται.

Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.