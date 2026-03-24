Μεγάλη δωρεά στον Δήμο Μυλοποτάμου: Δύο Οχήματα και Ένα οικόπεδο από τον κ. Σήφη Γεωρβασάκη

Μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής προσφοράς, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δήμο Μυλοποτάμου, με την παράδοση δύο καινούργιων οχημάτων, συνολικής αξίας 38.000 ευρώ, και ενός οικοπέδου τα οποία αποτελούν γενναιόδωρη πράξη του κ. Σήφη Γεωρβασάκη από το Χουμέρι Μυλοποτάμου, εις μνήμη των γονέων, της αδελφής και της συζύγου του.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών εντείνονται. Η επιλογή του κ. Γεωρβασάκη να διαθέσει μέρος του προσωπικού του μόχθου για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ανθρωπιάς προς την κοινωνία.

Η παράδοση των οχημάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Κλάδου Γεωργίου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Λαδιανού Ζαχαρία, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Κριθινά, καθώς και της ψυχολόγου της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», κας Έλσας Ηλιάδου. Παρέστησαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ, κ. Νύκταρης Αστρινός και κ. Βουκάλης Ιωσήφ, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον δωρητή.

Τα δύο οχήματα εντάσσονται άμεσα στον στόλο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Μυλοποτάμου, ενισχύοντας καθοριστικά τη λειτουργία τους και ιδιαίτερα τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου καθημερινά εξυπηρετεί περισσότερα από 400 νοικοκυριά, παρέχοντας υπηρεσίες φροντίδας, σίτισης και μετακίνησης σε συμπολίτες που το έχουν ανάγκη.

Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σήφη Γεωρβασάκη, τονίζοντας ότι αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα για την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει στην πράξη την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Υπογράμμισε δε, ότι η ανθρωπιά είναι το πιο σημαντικό εφόδιο στη ζωή και βασικό στοιχείο μιας κοινωνίας με συνοχή και αξίες, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν ουσιαστικά το κοινωνικό έργο του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε επίσης ότι υλοποιείται έργο συνολικού προϋπολογισμού 307.923,97€, με έγκριση της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), με νέο εξοπλισμό, καθώς και την προμήθεια λεωφορείου 25 θέσεων με πρόβλεψη για ΑμεΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιοπρεπής μεταφορά των ωφελουμένων.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Γεωρβασάκη όχι μόνο για τη σημαντική δωρεά των οχημάτων, αλλά και για μια ακόμη αξιόλογη προσφορά του, την παραχώρηση οικοπέδου προς αξιοποίηση από τον Δήμο για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωρβασάκης ανέφερε ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί αξία που κληρονόμησε από τους γονείς του, τονίζοντας ότι η διάθεση για προσφορά συνιστά στάση ζωής. Παράλληλα, απηύθυνε ένα ουσιαστικό μήνυμα προς τη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας ότι η αξία του «δίνειν» αποτελεί θεμέλιο για μια ουσιαστική ζωή, αφού μόνο μέσα από την προσφορά μπορεί κανείς να βιώσει πραγματικά και το «λαμβάνειν».