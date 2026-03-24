Ηράκλειο:Η κρητική μαντινάδα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant

Η κρητική μαντινάδα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου

«Ο λαϊκός πολιτισμός της Κρήτης (Μουσική – Ποίηση – Χορό)»

στην Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία», στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant,

την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 18:00

Με αφιέρωμα στην κρητική μαντινάδα, την πιο αυθεντική μορφή λαϊκής ποίησης, με αφορμή και την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, συνεχίζει η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία», στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant.

Έτσι την ερχόμενη Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στην κρητική μαντινάδα μέσα από το βιβλίο «Ο λαϊκός πολιτισμός της Κρήτης (Μουσική – Ποίηση – Χορό)» από την Ομάδα Τέχνης και Πολιτισμού και τις εκδόσεις «Σείστρον», σε επιμέλεια του Κωστή Μουδάτσου.

Προσκεκλημένοι θα είναι η Βάσω Αλεγκάκη, η Έφη Μαχιμάρη και ο Κωστής Μουδάτσος.

Παράλληλα, την συντροφιά της Λέσχης Ανάγνωσης θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Γιάννης Μαρκάκης και η Μαίρη Μπαριτάκη, που θα μιλήσουν για την εγγραφή της κρητικής μαντινάδας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα και με την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για μία πρόταση που τεκμηριώθηκε και κατατέθηκε από το «Μουσείο Λυχνοστάτης», του οποίου είναι υπεύθυνοι.

Με προσέλευση ανοιχτή για όλους και με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε .