Λύρα και σαντούρι στο Μουσείο Θύραθεν

Η Κρητική λύρα και το σαντούρι δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική μουσική προσέγγιση που σχεδόν χάθηκε με το πέρασμα του χρόνου και την τοπική ανάπτυξη.

Λύρα και σαντούρι θα συναντηθούν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Θύραθεν στις 9 μ.μ.

Παλαιές ηχογραφήσεις από τις αρχές του αιώνα μαρτυρούν αυτό το πάντρεμα (Κουφιανός Καντέρης, Χαρίλαος, κ.ά.).

Ο Αντώνης Φραγκάκης (Λύρα) και ο Φάνης Καρούσος (Σαντούρι) θα είναι μαζί μας για να αναβιώσουν αυτόν τον παλιό ήχο.

Με σεβασμό στην παράδοση, αναφορές σε παλιούς σκοπούς από όλη την Κρήτη αλλά και νέες συνθέσεις που φέρουν το κρητικό ιδίωμα, θα μας ταξιδέψουν και θα μας συνοδεύσουν μουσικά, στο αγαπημένο μουσείο της πόλης μας!

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/lyra-kai-santouri

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

