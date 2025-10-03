Πώς το σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης “αγγίζει” και την Κρήτη!

Ετοιμάζεται να καταθέσει ένσταση ο ΕΣΔΑΚ!
“Βόμβα” στα οικονομικά θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης ήρθε να πυροδοτήσει η εν εξελίξει έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και η Λάουρα Κοβέτσι, περί ύπαρξης σκανδάλου με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης!
Η … λυπητερή “αγγίζει” και την Κρήτη, αφού από το “φιρμάνι” των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ως χρηματική ποινή για τη διαπίστωση υπερτιμολόγησης στις προμήθειες, σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ προστίμου αφορούν τον ΕΣΔΑΚ!
Την “καυτή” πατάτα καλείται να διαχειριστεί η εκτελεστική επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, συνεδριάζοντας το μεσημέρι της Παρασκευής. Η απόφαση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο, από τον ΕΣΔΑΚ, θεωρείται ειλημμένη.
Εξάλλου, η προθεσμία υποβολής ένστασης επί της απόφασης διόρθωσης έχει διάρκεια 60 ημερών, που μεταφράζεται εντός των επόμενων δύο μηνών.
Η προμήθεια ξεκίνησε από πρόσκληση που έβγαλε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, στις 13 Μαρτίου του 2022.
Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε τρεις φορείς: στον ΕΣΔΑΚ, στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Πελοποννήσου.
Η πρόσκληση προδιέγραφε τη διαδικασία από πλευράς Υπουργείου.
Εν συνεχεία, οι δικαιούχοι μαζί με τους λοιπούς φορείς κατέθεσαν το τεχνικό πρόγραμμα.
Από τον ΕΣΔΑΚ, υπογραμμίζουν ότι τηρήθηκε στο ακέραιο το γράμμα του νόμου 44/12 για την προμήθεια των σπιτιών.
Επισημαίνεται εν ολίγοις ότι ακολουθήθηκαν και πάρθηκαν όλες οι εγκρίσεις και οι γνωματεύσεις από το Υπουργείο που έβγαλε την προκήρυξη και που τελικά έδωσε τη συγκατάθεση για την υπογραφή τής σύμβασης, όπως και από το ελεγκτικό συνέδριο που είναι το όργανο το οποίο ελέγχει την εγκυρότητα των διαγωνισμών.
Οι διαγωνισμοί ήταν διεθνείς και έγιναν μέσω του συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Στην Κρήτη υπήρχαν δύο προσφορές, άρα καταρρίπτεται το αφήγημα περί “φωτογραφικού” διαγωνισμού, όπως υποστηρίζεται.
Κατόπιν τούτων, έγινε έλεγχος όπως προβλέπεται στο σύνολο των έργων τα οποία άπτονται ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ο έλεγχος έγινε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
Η ΕΔΕΛ έβγαλε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες ωστόσο έρχονται και αναφέρονται σε κάποια από τα εξής σημεία:
–μη επαρκής αξιολόγηση για τις πράξεις που έβγαλε σαν προκήρυξη το ΥΜΕΠΕΡΑΑ
–μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή (αφορά την Αττική) του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας.
Ανάμεσα σε άλλα, δηλαδή η εν λόγω ελεγκτική αρχή του ελληνικού κράτους διαπίστωσε ότι ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) πλήρωσε για κάθε «Σπιτάκι ανακύκλωσης» 300.000 ευρώ, ενώ άλλη εταιρεία τα διέθετε με 66.000 ευρώ. Στον ΕΣΔΑΚ τονίζουν ότι έγινε έρευνα αγοράς, ενώ ελήφθησαν υπόψιν οι 16 διαγωνισμοί που είχαν γίνει μέχρι τότε. Πλέον, ο Σύνδεσμος έχει δίμηνη προθεσμία να υποβάλλει ένσταση επί της απόφασης διόρθωσης την οποία υπογράφει το Υπουργείο που έβγαλε την προκήρυξη και ενέκρινε τους όρους!
