Βόειο κρέας: Εκτινάσσονται οι τιμές – Ανησυχία για κόστος έως 20 ευρώ/κιλό

Η εγχώρια παραγωγή βόειου κρέατος περιορίζεται μόλις στο 10%, με την εξάρτηση από τις εισαγωγές να αγγίζει το 90% και τις τιμές να κινούνται ανοδικά, φτάνοντας ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό. Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για ελλείψεις, μείωση εκμεταλλεύσεων και έλλειψη στήριξης της ελληνικής παραγωγής.
Η εγχώρια παραγωγή βόειου κρέατος καλύπτει πλέον μόλις το 10% της κατανάλωσης, γεγονός που εντείνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, οι οποίες αγγίζουν ακόμη και το 90%. Την ίδια στιγμή, οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέα ανατίμηση στο προσεχές διάστημα, που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό.
Όπως αποκάλυψε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) σε πρόσφατη ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, οι προοπτικές για τον τομέα της βοοτροφίας παραμένουν εξαιρετικά δυσοίωνες.
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον κλάδο
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΚ, Δημήτρη Μόσχο, την τελευταία πενταετία περίπου το 6% των Ελλήνων παραγωγών –στην πλειονότητά τους νέοι κτηνοτρόφοι– εγκατέλειψε το επάγγελμα, γεγονός που οδήγησε σε μείωση κοντά στο 8% των εκμεταλλεύσεων με βοοειδή. Παράλληλα, εκτιμάται ότι φέτος περίπου το 3% των ζώων δεν θα γεννήσει, εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται έλλειμμα της τάξης του 10% στην εγχώρια παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος.
Η εξάρτηση από τις εισαγωγές
Η παραγωγή στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, αφού το μερίδιο της εγχώριας προσφοράς περιορίζεται σε μόλις 10%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από εισαγωγές, κυρίως από την Ευρώπη, με τον κ. Μόσχο να προειδοποιεί ότι αυτή η εξάρτηση καθιστά την αγορά ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις, πιέζοντας ανοδικά τις τιμές για τους καταναλωτές.
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αρνητική, σύμφωνα με τον ΟΤ, αν ληφθούν υπόψη οι μειωμένες εκμεταλλεύσεις, οι επιπτώσεις της ξηρασίας και οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, που στοχεύει στη μείωση εκπομπών ρύπων από την κτηνοτροφία. «Στην Ευρώπη χιλιάδες ζώα οδηγήθηκαν σε σφαγή στο πλαίσιο της “πράσινης ανάπτυξης”, ενώ ασθένειες όπως η οζώδης δερματίτιδα και ο καταρροϊκός πυρετός έχουν περιορίσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή», εξηγεί ο πρόεδρος του ΣΕΚ.
Μειώσεις σε παραγωγούς και ζωικό κεφάλαιο
Παρουσιάζοντας το παράδειγμα του Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων στην Καστοριά, ο κ. Μόσχος περιέγραψε με μελανά χρώματα την πραγματικότητα: «Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, οι παραγωγοί του συνεταιρισμού μειώθηκαν από 85 σε 70, ενώ ο αριθμός των ζώων έπεσε από 7.500 σε 4.700. Ουσιαστικά, χάθηκε σχεδόν το 50% του ζωικού πληθυσμού».
Η κριτική για την κυβερνητική πολιτική
Κατά τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια επιλέχθηκε συνειδητά να μη δοθεί ουσιαστική στήριξη στην εγχώρια παραγωγή. Αντιθέτως, προσφέρθηκαν επιδοτήσεις για εισαγόμενα ζώντα ζώα που έφταναν στην Ελλάδα προς πάχυνση. «Η πολιτική για το βόειο κρέας στηρίχθηκε στη λογική ότι το ζητούμενο είναι το τελικό προϊόν, ανεξαρτήτως προέλευσης. Δεν είχε σημασία αν ήταν ελληνικό ή ξένο, αρκεί να υπήρχε διαθεσιμότητα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς», τόνισε χαρακτηριστικά.
