Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι στον Έβρο που είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια

Πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες – Οι συλλήψεις έγιναν στο Σουφλί.
Στη σύλληψη 13 Τούρκων προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις των επτά ανδρών και των έξι γυναικών έγιναν στο Σουφλί.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 147 πιστόλια Γκλοκ, 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.
Η εκτίμηση των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση είναι ότι οι Τούρκοι συλληφθέντες θα έφερναν τα όπλα στην Αθήνα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ