«Θέλουμε τα παιδιά να ονειρεύονται μέσα από τις σελίδες»: Δάσκαλοι σε χωριό του Ηρακλείου ξεκινούν μια σημαντική πρωτοβουλία

Οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου των Αγίων Δέκα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να στηρίξει την προσπάθεια δημιουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης.
Ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στο Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Δέκα θέλουν να καλύψουν οι δάσκαλοι του σχολείου.
Το σχολείο του μικρού χωριού στο νότιο Ηράκλειο, δεν διαθέτει ενεργή δανειστική βιβλιοθήκη, παρότι όπως λένε οι δάσκαλοι υπάρχει δίψα για διάβασμα.
«Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν τη χαρά να δανείζονται ιστορίες που θα τα ταξιδεύουν, να γνωρίζουν συγγραφείς, να ονειρεύονται μέσα από τις σελίδες. Θέλουμε και οι γονείς να ξαναβρούν τον δρόμο προς το βιβλίο, να μοιραστούν στιγμές ανάγνωσης με τα παιδιά τους» γράφουν οι εκπαιδευτικοί στην ανακοίνωσή τους.
Η ανακοίνωση – κάλεσμα των εκπαιδευτικών
Είμαστε οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα, ενός μικρού χωριού στο νότιο Ηράκλειο Κρήτης. Στην κοινότητά μας, παρότι υπάρχει δίψα για διάβασμα, δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή καμία ενεργή δανειστική βιβλιοθήκη – ούτε για τα παιδιά, ούτε για τους μεγάλους. Το σχολείο μας φιλοξενεί και μαθητές από 10 ακόμη χωριά της περιοχής, όπου και εκεί οι κοινότητες δεν διαθέτουν βιβλιοθήκες.
Με βαθιά επιθυμία να φέρουμε τη λογοτεχνία πιο κοντά στους μαθητές μας αλλά και στους κατοίκους του χωριού, ξεκινήσαμε την προσπάθεια δημιουργίας μιας δανειστικής βιβλιοθήκης. Ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε έναν μικρό χώρο που θα αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στις γενιές και θα ενισχύσει την επαφή όλων με τον κόσμο των βιβλίων: κλασικών και σύγχρονων, παιδικών και λογοτεχνικών.
Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε συμμάχους. Σας απευθυνόμαστε με την ελπίδα ότι μπορείτε να μας στηρίξετε, προσφέροντας όσα βιβλία είναι δυνατόν να διαθέσετε. Ακόμα και μικρές προσφορές θα είναι πολύτιμες: για εμάς σημαίνουν ένα βήμα πιο κοντά σε ένα όνειρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός χωριού.
Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν τη χαρά να δανείζονται ιστορίες που θα τα ταξιδεύουν, να γνωρίζουν συγγραφείς, να ονειρεύονται μέσα από τις σελίδες. Θέλουμε και οι γονείς να ξαναβρούν τον δρόμο προς το βιβλίο, να μοιραστούν στιγμές ανάγνωσης με τα παιδιά τους.
Με τη δική σας βοήθεια, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη λογοτεχνία ζωντανό κομμάτι της ζωής των Αγίων Δέκα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και την όποια ανταπόκριση.
Με εκτίμηση,
Οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα
Νότιο Ηράκλειο, Κρήτη
