Λαϊκή Συσπείρωση Ρεθύμνου:Να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εργαζομένων του Δήμου

ΝΑ ΠΡΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Το χθεσινό περιστατικό με τον κάδο απορριμμάτων, που ξέφυγε από τους βραχίονες του απορριμματοφόρου και καταπλάκωσε εργαζόμενο της υπηρεσίας καθαριότητας, δημιουργεί φουντώνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην υπηρεσία αυτή και στον δήμο γενικότερα. Τους τελευταίους μήνες εξ άλλου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δύο ακόμη περιστατικά σοβαρού τραυματισμού εργαζομένων στην ίδια υπηρεσία και για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους.

Το χθεσινό συμβάν από τύχη δεν είχε οδυνηρές συνέπειες. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως πρέπει να παραμεληθεί. Δεν είναι καθόλου αμελητέο να αποδεσμεύεται ξαφνικά ένας ολόκληρος κάδος και από τα 2 μέτρα να πέφτει πάνω στον άμοιρο συνοδό του απορριμματοφόρου. Αν αυτό συνέβαινε σε κάδο γεμάτο βαριά απορρίμματα οι συνέπειες θα ήταν πολύ πιο σοβαρές ίσως δε και τραγικές.

Για να αποφευχθούν αυτά τα ενδεχόμενα πρέπει να γίνει σοβαρή και σε βάθος έρευνα για να αποκαλυφτούν οι λόγοι, που προκάλεσαν την πτώση αυτή. Να γίνει έλεγχος στον μηχανισμό του απορριμματοφόρου για ενδεχόμενη ζημιά. Να αναζητηθούν άλλες πιθανές αιτίες και να αντιμετωπιστούν.

– Να παρθούν όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί άλλο παρόμοιο περιστατικό.

– Να παρθούν όλα τα μέτρα ώστε κανείς εργαζόμενος να μην εργάζεται χωρίς τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

– Να τηρούνται χωρίς καμιά παρέκκλιση όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

– Να οργανωθεί η περιοδική αλλά τακτική ενημέρωση των εργαζομένων για όλα τα παραπάνω.

– Να διασφαλιστεί στην πράξη η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.