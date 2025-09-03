Μαφία της Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

Σύμφωνα με τον ιερωμένο η επαφή του με το συγκεκριμένο άτομο περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της εκκλησίας και ουδέποτε παρέδωσε λείψανα Αγίων, στο συγκεκριμένο πρόσωπο

Ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκης

Τη δίκη του απάντηση, σε όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δίνει με ανακοίνωση του ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, σχετικά με επικοινωνία του με φερόμενο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Ο πατήρ Μελχισεδέκ, ξεκαθαρίζε, σύμφωνα με το zarpanews.gr, πως η επαφή του με το συγκεκριμένο άτομο περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της εκκλησίας και ουδέποτε παρέδωσε λείψανα Αγίων, στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μάλιστα, κάνει λόγο για σκοτεινούς κύκλους που ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη και βρήκαν ευκαιρία να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

Με αφορμή όσα προσφάτως βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη προκειμένου να βοηθήσω να επικρατήσει η αλήθεια και να μη κλονιστεί η πίστη του ποιμνίου όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά προς το θεσμό της Εκκλησίας μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή μας και όχι μόνο, εξαρθρώθηκε μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση εντός της οποίας, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, υπήρχαν ένστολοι, ιερείς, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας. Πρόσωπα δηλαδή από κάθε ομάδα που υπάρχει στη μικρή μας κοινωνία.

Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με Αίολο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.

Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δε μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:

1. Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως “αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.

2. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας.

3. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους.

4. Θέλω να επισημάνω ότι στις χιλιάδες σελίδες σε αυτή την ογκώδη κατά τα φαινόμενα δικογραφία, το δικό μου όνομα (το οποίο ειρήσθω χρησιμοποιείται από τρίτους) βγήκε στη δημοσιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που καταδεικνύει ότι με εκθέτουν με ελαφρά την καρδία ή με απώτερο σχέδιο. Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός, με ποιους σκοπούς αυτής της προσέγγισης άραγε;

Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι ο Χριστός μας, ακόμη κι επί του Τιμίου Σταυρού που τον τοποθέτησαν οι πολέμιοί του, ζήτησε από τον Πατέρα του να τους συγχωρέσει. Ως κληρικός δε θα μπορούσα να παρεκκλίνω από το παράδειγμά του, οπότε ακόμη κι αν αδικούμαι παράφορα, ακόμα κι αν αισθάνομαι ότι με σπιλώνουν αβάσιμα, ζητώ από τον Πάτερα όλων μας μονάχα να τους συγχωρέσει και να μου δώσει δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που η θρησκεία μας επιτάσσει. Παρακαλώ το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται και να προσεύχεται προς τον Πανάγαθο Θεό να φωτίσει το λογισμό μας, ώστε να δούμε στο τέλος την Αλήθεια, την Αλήθεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ορισμένοι έχουν επιλέξει να αποκρύπτουν για τους δικούς τους λόγους.

π’ Μελχισεδεκ Αμπελικάκης.