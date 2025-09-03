Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στην πρώτη επετειακή εκδήλωση για τη θυσία του Αβδελλά

-Τιμήθηκαν ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης

Σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στον Αβδελλά Μυλοποτάμου, η πρώτη επετειακή εκδήλωση για τη θυσία του Γουρνόλακκου το 1943, μετά την πρόσφατη ανακήρυξη του χωριού σε μαρτυρικό από την Πολιτεία. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή, καθώς τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, ενώ αναγνωρίστηκε και η προσπάθεια για την ένταξη του Αβδελλά στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας, δικαιώνοντας έναν πολυετή αγώνα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος φορέων και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απονομή τιμητικών πλακετών στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καλογεράκη από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβδελλά, Μαρία Λαμπρινού για τη συμβολή τους στην αναγνώριση των μαρτυρικών χωριών του Αβδελλά και του Σοκαρά. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καθώς και οι Δήμαρχοι Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος και Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας στην επιμνημόσυνη δέηση και το προσκλητήριο νεκρών, παρευρέθηκαν εκτός από τον Δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καλογεράκη, οι Αντιδήμαρχοι Όλγα Δραμουντάνη, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γρηγόρης Καλογερίδης και Μανώλης Κουρλετάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μιχάλης Σαμωνάκης, Γιάννης Συμιανάκης και Γιώργος Κουτσαντωνάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βόνης Μανώλης Στεφανάκης και αρκετοί δημότες.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, υπογράμμισε ότι «η αναγνώριση του Αβδελλά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί φόρο τιμής στους νεκρούς και διαχρονικό σύμβολο αγώνα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, ώστε να μην ξεχαστούν ποτέ οι θηριωδίες του παρελθόντος».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ριζίτικα και κρητικά τραγούδια, γραμμένα ειδικά για να τιμήσουν τους ήρωες που εκτελέστηκαν στον Γουρνόλακκο τον Σεπτέμβριο του 1943.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Αβδελλάς Μυλοποτάμου και ο Σοκαράς του Δήμου Γόρτυνας, εντάχθηκαν επίσημα στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας, έπειτα από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δικαιώνοντας τις τοπικές κοινωνίες που φέρουν το βαρύ φορτίο της ιστορικής μνήμης.

Στον Αβδελλά, οι μαύρες ημερομηνίες της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943 είναι χαραγμένες στη συλλογική μνήμη, καθώς στη θέση Γουρνόλακκος εκτελέστηκαν εν ψυχρώ 23 κάτοικοι του χωριού μαζί με άλλους 9 πατριώτες από γειτονικές περιοχές, θυσιάζοντας τη ζωή τους για την ελευθερία.

Η επίσημη αναγνώριση του χωριού αποτελεί ιστορική δικαίωση και παράλληλα μια ηχηρή υπενθύμιση της διαρκούς σύνδεσης της Κρήτης με την αντίσταση, την αξιοπρέπεια και τον αγώνα για ελευθερία.