Μανώλης Χνάρης : «Δεκαεπτά μήνες μετά η Κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει σαφείς απαντήσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων των πληγέντων του Δήμου Αμαρίου»

«Δεκαεπτά μήνες μετά η Κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει σαφείς απαντήσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων των πληγέντων του Δήμου Αμαρίου»

Ακόμα μία αόριστη απάντηση δόθηκε από την Κυβέρνηση, δια του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανού, επί της από 24 Νοεμβρίου 2025 Κοινοβουλευτικής παρέμβασης – Ερώτησης του Βουλευτή Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλη Χνάρη, με την οποία είχε καλέσει τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν σαφείς και χρονικά οριοθετημένες απαντήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων των πληγέντων του Δήμου Αμαρίου.

Ειδικότερα, στην απάντησή του, ο Υφυπουργός αναφέρει ότι: «Για το φυτικό κεφάλαιο υποβλήθηκαν 350 δηλώσεις ζημιάς που αφορούσαν σε οπωροφόρα, ελιές και αμπέλια, ενώ για το πάγιο κεφάλαιο υποβλήθηκαν 130 δηλώσεις που αφορούσαν σε αρδευτικά λάστιχα.

Οι εκτιμήσεις ολοκληρώθηκαν και οι ανωτέρω ζημιές θα ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ΚΟΕ 2024, μέσω του οποίου θα αποζημιωθούν οι σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις δικαιούχοι», χωρίς ωστόσο να παραθέτει για άλλη μια φορά το σαφές χρονοδιάγραμμα όπου οι εν λόγω αποζημιώσεις πρόκειται να καταβληθούν.

Αντ’ αυτού, ο αρμόδιος Υφυπουργός απαντά ότι: «Η προβλεπόμενη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων και πλήρωσης του φακέλου βάσει του οποίου εγκρίνεται το πρόγραμμα και εκδίδεται η σχετική ΚΥΑ από τα συναρμόδια υπουργεία (ΥπΑΑΤ και ΥπΟικ) είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται σύντομα. Μετά την έκδοση της προαναφερθείσας ΚΥΑ ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργικό εξοπλισμό, δίχτυα κ.λ.π. εντάσσονται στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, μέσω του οποίου θα αποζημιωθούν».

Όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια αόριστη και μη χρονικά οριοθετημένη απάντηση είχε δώσει και ο προκάτοχος του, κ. Διονύσιος Σταμενίτης, στην από 3 Φεβρουαρίου 2025 αντίστοιχη κοινοβουλευτική ερώτηση – παρέμβαση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ρεθύμνης, Μ. Χνάρης.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι εδώ και ενάμισι χρόνο από την καταστροφική πυρκαγιά η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την έγκαιρη και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων της περιοχής, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, δηλώνει τα ακόλουθα:

«Έχουν περάσει 17 μήνες και η Κυβέρνηση, όχι απλά δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους, αλλά δεν έχει, έστω, προβεί στις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τη δρομολόγησή τους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι έως πότε οι πληγέντες του Δήμου Αμαρίου θα περιμένουν την Κυβέρνηση να πράξει τα αυτονόητα;

Ως ΠΑΣΟΚ, αλλά και εγώ προσωπικά ως Βουλευτής του νομού Ρεθύμνης, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση, μέσω των Κοινοβουλευτικών μας παρεμβάσεων, με σκοπό η Κυβέρνηση να βάλει σε προτεραιότητα την ουσιαστική ενίσχυση των πληγέντων του Δήμου Αμαρίου και γενικά των συμπολιτών μας που πλήττονται από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές».