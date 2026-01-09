Δήμος Αγίου Νικολάου:Αγιασμός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μανώλης Μενεγάκης: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με ενότητα και συνεργασία, για το καλό των εργαζομένων και των δημοτών»

Με ευχές για υγεία, δύναμη και δημιουργική συνεργασία πραγματοποιήθηκαν, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, ο καθιερωμένος Αγιασμός και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στον Δήμο Αγίου Νικολάου, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και των εργαζομένων του Δήμου.

Τον Αγιασμό τέλεσε και την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, που μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου για μια χρονιά γεμάτη ειρήνη, πρόοδο και ευλογία, ενώ προσέφερε στον Δήμαρχο συμβολικά ως δώρο και μία ιερή εικόνα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συνεργάτες του, στους αντιδημάρχους, στους δημοτικούς συμβούλους και σε όλους τους αιρετούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι –όπως ανέφερε– «δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, με φιλότιμο και αυταπάρνηση, για την εξυπηρέτηση των δημοτών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο, με τις αυξημένες προκλήσεις που παρουσιάζονται και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το φιλότιμο αποτελεί την βασικότερη αρετή που χαρακτηρίζει τον Δήμο Αγίου Νικολάου και συνιστά τιμή για τη λειτουργία του, ζητώντας παράλληλα κατανόηση, τόσο για τον ίδιο όσο και συνολικά, σε στιγμές που ενδεχομένως απαιτείται περισσότερη υπομονή. Υπογράμμισε δε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με ενότητα και συνεργασία, για το καλό των εργαζομένων και των δημοτών.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι ο Δήμος αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, με αιρετή διοίκηση και ενεργό Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που τον καθιστά δυναμικό και ανθρώπινο, σημειώνοντας πως μόνο μέσα από ενότητα, συνεργασία και κοινό όραμα μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Ευχήθηκε τέλος σε όλους υγεία, αγάπη και δύναμη για τη νέα χρονιά, τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους.

Χαιρετισμό και ευχές για τη νέα χρονιά απηύθυναν προς όλους και ο επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Θωμάς Χαριτάκης και ο επικεφαλής της ελάσσονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Χάρης Αλεξάκης, ενώ παραβρέθηκαν επίσης αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι όλων των δημοτικών παρατάξεων.

Τις ευχές της για καλή χρονιά απηύθυνε και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου κ. Πόπη Φραγκάκη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ζεστό και εορταστικό κλίμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με αισιοδοξία και κοινό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.