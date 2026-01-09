Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών στην οδό Αρκαδίου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Επισκευή και Ανακατασκευή Οδού Αρκαδίου και λοιπών Δημοτικών Οδών με Κυβόλιθους», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αρκαδίου, από τη συμβολή της με την οδό Τσουδερών έως τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η διακοπή θα ισχύσει από 12 Ιανουαρίου 2026 έως και 20 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.