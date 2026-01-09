ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών στην οδό Αρκαδίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Επισκευή και Ανακατασκευή Οδού Αρκαδίου και λοιπών Δημοτικών Οδών με Κυβόλιθους», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αρκαδίου, από τη συμβολή της με την οδό Τσουδερών έως τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η διακοπή θα ισχύσει από 12 Ιανουαρίου 2026 έως και 20 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Δήμος Αγίου Νικολάου:Αγιασμός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μανώλης Μενεγάκης: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με ενότητα και...

Μανώλης Χνάρης : «Δεκαεπτά μήνες μετά η...

«Δεκαεπτά μήνες μετά η Κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Αγιασμός και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μανώλης Μενεγάκης: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με ενότητα και...

Μανώλης Χνάρης : «Δεκαεπτά μήνες μετά η...

«Δεκαεπτά μήνες μετά η Κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει...
