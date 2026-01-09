ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Με νέους σύγχρονους υπολογιστές εξοπλίστηκαν οι αίθουσες πληροφορικής στο Γυμνάσιο Γαζίου

Παραδόθηκε αθλητικό υλικό σε σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου

Σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μαλεβιζίου βρέθηκε ο Δήμαρχος, Μενέλαος Μποκέας, στο πλαίσιο δράσεων που αφορούν την ενίσχυση του σχολικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των υποδομών Παιδείας.

Συγκεκριμένα, μαζί με την Αντιδήμαρχο Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη, επισκέφθηκαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, όπου παραδόθηκε αθλητικός εξοπλισμός, όπως μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, χαντμπολ και εξοπλισμός γυμναστικής.

Ανάλογη, επίσκεψη έγινε και στο Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς μαζί με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γιάννη Ντουλάκη, όπου παραδόθηκε ένα πλήρες τραπέζι πινγκ πονγκ με τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και μπάλες μπάσκετ και ποδοσφαίρου και εξοπλισμός γυμναστικής, ενθουσιάζοντας τους μικρούς μαθητές.

Αθλητικός εξοπλισμός θα παραδοθεί και στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου με βάση τα αιτήματα που έχουν γίνει από τους καθηγητές φυσικής αγωγής.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Γαζίου, όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες εγκατάστασης νέων υπολογιστών στις δύο αίθουσες πληροφορικής του σχολείου, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Ο Μενέλαος Μποκέας ενημερώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου και τον Προϊστάμενό του, Σπύρο Καπετανάκη, για τις εργασίες που υλοποιούνται στο Γυμνάσιο, καθώς και για τον συνολικό προγραμματισμό παρεμβάσεων που έχει καταρτιστεί για τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου, με το Δήμαρχο να τους συγχαίρει για την εξαιρετική δουλειά που υλοποιούν με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, ο Μενέλαος Μποκέας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και να επισημάνει ότι η στήριξη της Παιδείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

