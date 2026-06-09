Μαρία Αντωνακάκη για δομή μεταναστών στο ΚΤΕΟ: ”δεν θα αποδεχθούμε τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, όπως ΄΄ουδέν μονιμότερο του προσωρινού΄΄

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου εκφράζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόλυτη διαφωνία του για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου να χωροθετήσει και λειτουργήσει την προσωρινή κλειστή δομή φύλαξης των μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κρήτης, του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, το οποίο υπάγεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου.

Μια τέτοια απόφαση θα προξενήσει καταστροφικές επιπτώσεις στον Τουρισμό, που έχει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου. Δεν μπορεί να επιβαρυνθεί κι άλλο ο τουριστικός άξονας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με δραστηριότητες που συγκρούονται με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και λειτουργίες.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου :

• Το 75% των συνολικών αφίξεων στην Κρήτη αφορά στα Χανιά.

• Το 17,5% των συνολικών αφίξεων στην Κρήτη αφορά στα Νότια Ρεθύμνου και Ηρακλείου (Αγία Γαλήνη, Καλά Λιμάνια).

• Το 7,5% των συνολικών αφίξεων στην Κρήτη αφορά στα νότια της Βιάνου έως Ιεράπετρα.

Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν επιδοτηθεί για ανθρωπιστικές δράσεις οι Δήμοι Χανίων, Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και Φαιστού με ποσά που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Επιμένουμε ότι, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα ήταν σκόπιμη η εξέταση χωροθέτησης της δομής μεταναστών στην Π.Ε. Ρεθύμνου (και συγκεκριμένα στο παλιό στρατόπεδο των Αρμένων), που είναι πιο κοντά σε δύο αεροδρόμια και τρία λιμάνια. Εξάλλου η Π.Ε. Ρεθύμνου παρουσιάζει τις περισσότερες μεταναστευτικές εισροές μετά τα Χανιά.

Δεν μας καλύπτει η απάντηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου ότι δήθεν η αναλογία μεταναστών ανά πύλη εισόδου έχει αλλάξει για φέτος σε σχέση με πέρυσι. Απλούστατα γιατί, οι ροές των μεταναστών και οι αντίστοιχες πύλες εισόδου διαμορφώνονται με βάση την κατεύθυνση των ανέμων και των θαλασσίων ρευμάτων, τα οποία δεν έχουν αλλάξει εδώ και χρόνια ούτε και πρόκειται να αλλάξουν.

Επίσης δεν μας καλύπτει η απάντηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου ότι οι μεταναστευτικές ροές της Π.Ε. Ρεθύμνου εξυπηρετούνται από τη δομή των Χανίων. Απλούστατα, διότι αν ίσχυε αυτό, το υπόλοιπο των μεταναστευτικών ροών που απομένει θα αντιστοιχούσε σε ένα 10% επί του συνόλου των εισροών της Κρήτης και άρα δεν συντρέχει λόγος δεύτερης δομής στην Π.Ε. Ηρακλείου για τόσο μικρό ποσοστό εξυπηρετούμενων μεταναστευτικών ροών.

Εν κατακλείδι, δεν θα αποδεχθούμε τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, όπως «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού», ενέργειες ή καταστάσεις που γίνονται «εν κρυπτώ και παραβύστω», αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση.