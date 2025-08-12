Μαρία Καναβάκη:Αίτημα Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου προκειμένου να εισαχθεί προς έγκριση και λήψη απόφασης το Θέμα με τίτλο«Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων Δήμου Ηρακλείου και συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και Οδοκαθαρισμού της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου»που συμπεριλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη (αύξουσα σειρά Νο.6) της επικείμενης Συνεδρίασης της ΔημοτικήςΕπιτροπής της 12ης Αυγούστου 2025 (Πρόσκληση αρ. πρωτ. 90374/8-8-2025).

Η σοβαρότητα και η πολιτική σημασία της φύσεως του θέματος σε συνδυασμό με το ύψος της δαπάνης που αφορά και που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ, που θα καθορίσουν και θα δεσμεύσουν τον Δήμο Ηρακλείου και τα δημοτικά τέλη για τα επόμενα 4 έτη τουλάχιστον, καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη τη συζήτηση στο ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου και τη λήψη της απόφασης από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στα οποία έως τώρα δεν είχαν γίνει γνωστοί οι όροι της διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Επομένως για λόγους αρχής αλλά και ουσίας θεωρούμε απαραίτητο το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί αναλυτικά για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να γνωμοδοτήσουν και να αποφασίσουν επί των όρων της εν λόγω διακήρυξης.

Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε την παρούσα και στον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής και στα μέλη της και καλούμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου να πράξει το αυτονόητο για λόγους διαφάνειας και συμμετοχικότητας, δηλαδή να εισάγει το Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Σώματος, την ημέρα και την ώρα της οποίας το Προεδρείο θα ορίσει.

Παράλληλα θα πρέπει να μας αναλύσετε διεξοδικά τον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την άμεση καθαριότητα του Δήμου, καθώς το ζήτημα έχει λάβει πλέον διαστάσεις οξείας κρίσης.

Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες καταγράφεται μεγάλη συσσώρευση απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων στους κοινόχρηστους χώρους.

Η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει την εικόνα της πόλης, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει πλέον το περιθώριο της «πίστωσης χρόνου» και απαιτείται άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Ζητούμε ακόμα στην αιτούμενη Συνεδρίαση του ΔΣ να γίνει επιπλέον και συζήτηση επί της αιφνιδιαστικής έναρξης διαβούλευσης για τη χωροθέτηση και τη μέθοδο καύσης απορριμμάτων στο Ηράκλειο, καθώς και για τη μεταφορά απορριμμάτων από νησιά της νοτιοανατολικής πλευράς του Αιγαίου.Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό του τόπου μας, τη δημόσια υγεία και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ευρύτερο επίπεδο.

Με βάση τα προαναφερόμενα τρία μείζονος σημασίας θέματα για τον Δήμο Ηρακλείου και τους συμπολίτες μας, καταθέτουμε το παρόν αίτημα για έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

Επικεφαλής Μιχάλης Καραμαλάκης

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Στυλιανός Κοκοσαλάκης

Νικόλαος Καλομοίρης

Γεώργιος Σφακιανάκης

Μαρία Χαλβατζή – Αντωνακάκη

Ιωάννης Δεικτάκης

Σταύρος Στεφανάκης

Μαρίνος Παττακός

Δημήτριος Γιαουρτάς

Γεώργιος Αλεξάκης

Μιχαήλ Αρβανιτάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Επικεφαλής Μαρία Καναβάκη

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κωσταντίνος Βαρδαβάς

Ελευθέριος Σουλτάτος

& ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Αντιγόνη Ανδρεάκη

Γεώργιος Βλαχάκης