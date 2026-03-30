Μαρινέλλα: Αύριο η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Πέρα από τις εποχές και τις μουσικές τάσεις, η Μαρινέλλα κατοικεί εκεί όπου η τέχνη συναντά την ανθρώπινη εμπειρία, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη βαθιάς συγκίνησης. Η Μαρινέλλα μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως ο απόηχός της φωνής της θα δονεί για πάντα την ελληνική πολιτιστική μνήμη μέσα από τα τραγούδια της. Ο αποχαιρετισμός της δεν είναι απλώς το τέλος μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής διαδρομής, αλλά ο επίλογος μιας εποχής, όπου το ελληνικό τραγούδι είχε το ανάστημα του μύθου και τη δύναμη να ενώνει μια ολόκληρη χώρα κάτω από το φως της σκηνής. Το τελευταίο Αντίο στη Μαρινέλλα θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 31 Μαρτίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και αποτελεί το ύστατο ραντεβού με το κοινό της. Εκεί, ανάμεσα σε λουλούδια και δάκρυα, δε θα αποχαιρετήσει μόνο τη «μεγάλη κυρία», αλλά την ίδια την προσωποποίηση της θέλησης. Η ίδια υπήρξε μια καλλιτέχνιδα που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τη φθορά. Μέχρι την τελευταία στιγμή, εκείνη τη μοιραία βραδιά στο Ηρώδειο, στάθηκε όρθια, επιβεβαιώνοντας πως για εκείνη το τραγούδι δεν ήταν επάγγελμα, αλλά τρόπος ύπαρξης. Λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:00 έως τις 13:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, στο κέντρο της πόλης. Ο μικρός ιστορικός ναός, γνωστός και ως «Μικρή Μητρόπολη», αναμένεται να πλημμυρίσει από κόσμο που θα θελήσει να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που έντυσε με τη φωνή της τις πιο προσωπικές στιγμές πολλών γενεών. Από νωρίς το πρωί, ουρές αναμένεται να σχηματιστούν, αποτυπώνοντας το μέγεθος της αγάπης που τη συνόδευε μέχρι το τέλος. Η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών Στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, σε μια τελετή που αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα εθνικού αποχαιρετισμού. Η παρουσία ανθρώπων από όλο το φάσμα της τέχνης και της δημόσιας ζωής θεωρείται δεδομένη, καθώς η Μαρινέλλα υπήρξε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής σκηνής και άγγιξε τον πυρήνα της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία των οικείων της. Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια». Μια ζωή σαν μυθιστόρημα Η διαδρομή της ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ως Κυριακή Παπαδοπούλου, για να εξελιχθεί στο απόλυτο σύμβολο της χειραφετημένης γυναίκας. Η συνάντησή της με τον Στέλιο Καζαντζίδη τη δεκαετία του ’50 δημιούργησε το πιο εμβληματικό ντουέτο στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Όμως, η Μαρινέλλα είχε το σθένος να αυτονομηθεί. Μετά τον χωρισμό τους, δεν έμεινε στη σκιά του «μεγάλου», αλλά εφηύρε ξανά τον εαυτό της. Ήταν εκείνη που έβγαλε το τραγούδι από τα στενά όρια του πάλκου και το μετέτρεψε σε υπερθέαμα. Κατήργησε την καρέκλα, πήρε το μικρόφωνο στο χέρι, περπάτησε ανάμεσα στον κόσμο, έπαιξε με το φως και τις σκιές. Από το «Άνοιξε πέτρα» και το «Σταλιά σταλιά» μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες του Τόλη Βοσκόπουλου και τις συγκλονιστικές ερμηνείες σε τραγούδια του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη, η Μαρινέλλα διέτρεξε όλα τα είδη με την ίδια αριστοκρατική άνεση. Η γυναίκα πίσω από τον μύθο Πέρα από τα φώτα, η Μαρινέλλα υπήρξε μια γυναίκα που έσπασε τα κοινωνικά στερεότυπα. Έγινε μητέρα εκτός γάμου σε μια εποχή που αυτό θεωρούνταν σκάνδαλο, μεγάλωσε την κόρη της με αξιοπρέπεια και κράτησε την προσωπική της ζωή μακριά από τον φτηνό εντυπωσιασμό. Η πειθαρχία της ήταν παροιμιώδης, μια στρατιωτική αφοσίωση στην τέχνη που την κράτησε στην κορυφή για επτά δεκαετίες. Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού θα παραμένει παρούσα σε κάθε δόνηση της φωνής της που ακούγεται στα ραδιόφωνα, σε κάθε νέα τραγουδίστρια που προσπαθεί να μιμηθεί την κίνησή της, σε κάθε στίχο που πόνεσε και λυτρώθηκε μέσα από τον δικό της λυγμό.