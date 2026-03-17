Μαθητές Γυμνασίου στο Ηράκλειο έφτιαξαν με ΑΙ γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στην σχολική κοινότητα φθάνοντας και στα θύματα – Δύο μαθητές φέρονται να παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους

Τεχνητή Νοημοσύνη και σχολική κοινότητα βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο ανησυχητικής υπόθεσης στην Κρήτη, καθώς μαθητές φαίνεται πως αξιοποίησαν εργαλεία ΑΙ, όχι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά για να δημιουργήσουν αλλοιωμένες φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους, μετατρέποντάς τες σε πορνογραφικό υλικό.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της ενδοχώρας του Ηρακλείου, όπου μαθητές της Β’ Γυμνασίου τράβηξαν φωτογραφίες κοριτσιών και εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, τις επεξεργάστηκαν ώστε να φαίνονται γυμνές, κυκλοφορώντας τις μεταξύ τους, μέχρι που οι εικόνες έφτασαν στα θύματα.

Μερικές από τις φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής εκτός Κρήτης την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρωί της Δευτέρας, πατέρας μίας μαθήτριας που υπήρξε θύμα της πράξης, επισκέφθηκε το σχολείο, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί σταδιακά η υπόθεση.

Δύο μαθητές φέρονται να παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πλέον τρόπους να διαχειριστούν την κατάσταση σε παιδαγωγικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τα θύματα, όσο και το σχολικό κλίμα.

Σε μια μικρή κοινωνία, όπως αυτή της περιοχής, το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση. Το κλίμα στο σχολείο παραμένει «βαρύ», ενώ σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται οι μαθήτριες και οι καθηγήτριες που είδαν προσωπικές τους φωτογραφίες να μετατρέπονται σε κάτι νοσηρό.