Η Κρήτη «βαστά γερά» ως τουριστικός προορισμός

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το Ρέθυμνο και η Κρήτη τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ο νέος πόλεμος έχει ήδη πλήξει την Κύπρο σε οικονομικό επίπεδο αφού οι ακυρώσεις αφίξεων και διαμονών στα ξενοδοχεία του νησιού ακολουθούν η μια την άλλη, γεγονός, που εντείνει την ανησυχία μήπως η κρίση αυτή επεκταθεί και για τον τουριστικό προορισμό Κρήτη.

Μέχρι στιγμής, το νησί μας φαίνεται να έχει αντοχές.

Αυτό δηλώνουν οι τουριστικοί παράγοντες του Ρεθύμνου, οι οποίοι, ωστόσο, δεν κρύβουν την αγωνία τους.

Γεγονός, είναι, ότι η σύρραξη στο Ιράν δημιουργεί ένα νέο, αβέβαιο περιβάλλον για τον ελληνικό τουρισμό φέτος. Παράγοντες της αγοράς καλούν σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν κυρίως από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Μια σύντομη σύγκρουση θα μπορούσε να επιτρέψει γρήγορη εξομάλυνση της αγοράς, ενώ μια παρατεταμένη ένταση ενδέχεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό, να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και να πιέσει την οικονομία και τον τουρισμό.

Ήδη καταγράφονται πρώτες επιπτώσεις: τουριστικοί φορείς και πελάτες από το εξωτερικό ζητούν πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει πτήσεις από προορισμούς της Μέσης Ανατολής προς την Αθήνα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κύμα ακυρώσεων, αλλά παρατηρείται στάση αναμονής, με κρατήσεις να μετατίθενται μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Παράλληλα εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο ασύμμετρων επιθέσεων σε ευρωπαϊκές πόλεις ή για αύξηση του ενεργειακού κόστους, που θα μπορούσε να περιορίσει τους ταξιδιωτικούς προϋπολογισμούς. Η προσοχή στρέφεται επίσης σε πιθανές ταξιδιωτικές οδηγίες από βασικές αγορές, αλλά και στο αν θα εμπλακεί στη δημόσια συζήτηση η Κρήτη λόγω της βάσης της Σούδας.

Ωστόσο, η εμπειρία της Ελλάδας στη διαχείριση κρίσεων τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά την πανδημία, ενισχύει την εμπιστοσύνη για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, όπως δηλώνουν στην εφημερίδα «Ρέθεμνος» οι έμπειροι στα τουριστικά θέματα, επαγγελματίες του κλάδου: Δημήτρης Βαλέργας, Πέπη Μπιρλιράκη και Βίκυ Βαμιεδάκη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΕΡΓΑΣ: «Η ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ»

Ο HR Director του GRAND HYATT ATHENS κ. Δημήτρης Βαλέργας εκτιμά τα εξής:

«Η Κρήτη προς το παρόν επιδεικνύει σημαντικές αντοχές απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον τουρισμό να παραμένει ο βασικός πυλώνας σταθερότητας, παρά τις επιμέρους πιέσεις στο κόστος λειτουργίας και τη ροή των κρατήσεων.

Θα ήθελα να σας πω ποιο αναλυτικά και πάντα σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε έως και σήμερα ,

Σταθερότητα Κρατήσεων: Παρά τη γεωπολιτική ένταση, ο τουρισμός της Κρήτης δείχνει αντοχές, χωρίς να καταγράφονται μαζικές ακυρώσεις.

Προσωρινό «Πάγωμα»: Στις αρχές Μαρτίου 2026 παρατηρήθηκε μια προσωρινή κάμψη στη ροή των νέων κρατήσεων, ωστόσο το ενδιαφέρον παραμένει ζωντανό, ειδικά από αγορές όπως η Γερμανία.

Εναλλακτικός Προορισμός: Η Ελλάδα και η Κρήτη αντιμετωπίζονται ως ασφαλείς προορισμοί (safe havens) για τους ταξιδιώτες που αποφεύγουν την άμεση γειτονιά της σύγκρουσης. Από την άλλη αντιμετωπίζουμε ή θα αντιμετωπίσουμε,

Ενεργειακό Κόστος: Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, γεγονός που επιβαρύνει τα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων και των μεταφορών.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Υπάρχουν καθυστερήσεις και αυξήσεις τιμών σε πρώτες ύλες που προέρχονται από την Ασία λόγω των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα. Από την άλλη υπάρχουν οι συντονισμένες ενέργειες των φορέων πχ.

Τα Επιμελητήρια (π.χ. Χανίων) καταρτίζουν ήδη σχέδια δράσης για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές , επίσης

Μεταναστευτική Εγρήγορση: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανά νέα κύματα μεταναστών λόγω της αποσταθεροποίησης στην περιοχή».

ΠΕΠΗ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΥΔΙΑ»

Αισιόδοξη για την έκβαση των πραγμάτων εμφανίζεται η ξενοδόχος και προσφάτως εκλεγμένη Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου κ. Πέπη Μπιρλιράκη.

Η εκτίμηση της για τα δεδομένα της τρέχουσας κρίσης έχει ως ακολούθως: «Από την επιστράτευση του 1974 μέχρι σήμερα, η αδρεναλίνη των ξενοδόχων και των επαγγελματιών του τουρισμού είναι πολύ συχνά στα ύψη λόγω κάποιας μεγάλης κρίσης που θα μπορούσε να καταστρέψει το τουριστικό μας προϊόν για μεγάλο διάστημα και να βουλιάξει την οικονομία του τόπου και της χώρας.

Έχουμε πάντως καταλάβει ότι η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη είναι σκληρά καρύδια. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι και στην συγκεκριμένη σοβαρή περίπτωση του πολέμου στο Ιράν και ανάφλεξης όλης της Μέσης Ανατολής θα αντιμετωπισθεί με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και διαχείριση της κάθε δυσκολίας βήμα- βήμα.

Οι Ξενοδόχοι της Κρήτης, έχοντας επισυνάψει ισχυρές συνεργασίες με τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς κολοσσούς του παγκόσμιου χάρτη, προχωρούν σταθερά σ’ ένα μέλλον που διαφαίνεται στιβαρό και υποστηρίζει την Κρήτη σε όλους τους τομείς για να στηρίξει και να αναδείξει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ταυτότητας μας.

Δίπλα στις μεγάλες και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από κρητικούς επαγγελματίες ξενοδόχους, αρχικά επένδυσαν οι μεγαλύτεροι tour operators και πλέον οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν ήδη εγκατασταθεί και άλλες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μονάδες σε όλο το νησί, μεγάλα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα διοργανώνονται και διαφημίζονται παγκοσμίως,

τα μεγάλα τεχνικά έργα υποδομής αυξάνονται (αεροδρόμιο, εθνικοί οδοί, αναπλάσεις σε ιστορικά κέντρα, Μουσεία κα). Οι ξενοδόχοι προετοιμάζονται για τη στήριξη οποιασδήποτε κίνησης θα βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν και την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη.

Τέλος έχουμε συμμάχους τους φανατικούς πελάτες-φίλους επισκέπτες του νησιού μας οι οποίοι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μας ήταν εδώ και στήριζαν την Κρήτη( στη δυσφημιστική οικονομική κρίση μας, στην πανδημία κλπ) .

Οι Κρητικοί είμαστε έμπειροι επαγγελματίες. Πιστεύω προσωπικά ότι έχοντας μία σοβαρή στάση απέναντι στα γεγονότα και με προσεκτικές κινήσεις στην πολιτική των προσφορών λόγω κρίσης, θα αποφύγουμε την μείωση των αφίξεων. Ας είμαστε βέβαια προετοιμασμένοι για μείωση εσόδων λόγω της αύξησης κόστους των μεταφορών και των συνολικών πακέτων, ακόμα και στον τομέα της γαστρονομίας.

Το στοίχημα είναι να κρατήσουμε το επίπεδο των τιμών και το επίπεδο των υπηρεσιών ακόμα μια φορά, καθώς και την ψυχραιμία μας μέχρι να τελειώσει και αυτή η δύσκολη περίοδος.

Πάνω απ’ όλα, να ευχηθούμε να σταματήσει σύντομα ΚΑΙ αυτός ο πόλεμος και η καταστροφή των ανθρώπινων ζωών και των τόπων».

ΒΙΚΥ ΒΑΜΙΕΔΑΚΗ: «Η ΚΡΗΤΗ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΟ BRAND»

Άρτι αφιχθείσα από την διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου η έμπειρη δημοσιογράφους του τουριστικού ρεπορτάζ Βίκυ Βαμιεδάκη, δηλώνει πως η Κρήτη αποτελεί ένα από τους πιο ισχυρούς τουριστικούς προορισμού.

Συγκεκριμένα δήλωσε στην εφημερίδα μας: «Η Κρήτη έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως αυτή που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η διεθνής τουριστική αγορά στρέφεται ακόμη περισσότερο σε προορισμούς που θεωρούνται ασφαλείς και σταθεροί και η Ελλάδα, με την Κρήτη στην πρώτη γραμμή, βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία.

Στην ITB του Βερολίνου, όπου είχα την ευκαιρία να μιλήσω με tour operators και μεγάλους παράγοντες της αγοράς, το βασικό μήνυμα ήταν ψυχραιμία. Υπήρξε ένα προσωρινό “πάγωμα” κρατήσεων τις πρώτες ημέρες της κρίσης, αλλά δεν καταγράφηκε κύμα ακυρώσεων. Αντίθετα, πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι μεγάλοι tour operators πιέζουν ήδη για περισσότερα δωμάτια στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, ακριβώς επειδή η χώρα μας θεωρείται ένας αξιόπιστος και ασφαλής προορισμός μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η Κρήτη έχει ισχυρό brand, πολυεπίπεδο τουριστικό προϊόν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Η ζήτηση για ταξίδια δεν εξαφανίζεται. Απλώς μετακινείται προς τους προορισμούς που εμπνέουν εμπιστοσύνη και η Κρήτη είναι ένας από αυτούς»