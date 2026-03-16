Ελεύθεροι με… όρους οι 6 κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό της 17χρονης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μετά την απολογία τους.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι έξι νεαροί που κατηγορούνταν για τον ομαδικό βιασμό της 17χρονης στα Χανιά.

Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr πρόκειται τους 5 άνδρες που φέρεται να τη βίασαν σύμφωνα με την καταγγελία της, έναν Βούλγαρο 15 χρόνων, έναν 18χρονο Βούλγαρο, έναν 21χρονο και ένα Έλληνα 27 χρόνων.

Επίσης τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ένας 21χρονος Έλληνας, ο οποίος δε συμμετείχε στον βιασμό, αλλά με χειρονομίες προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της καθώς και ο 17χρόνος Έλληνα που βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες πράξεις των φίλων του.

Οι νεαροί μετά την μαραθώνια απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τους όρους απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή.

Υπνεθυμίζεται όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr όλα συνέβησαν μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης στα Χανιά όταν δύο κορίτσια 17 και 16 ετών αντίστοιχα βρέθηκαν σε τουριστικό κατάλυμα με μια παρέα 6 νεαρών.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους πήγαν στο σπίτι του ενός για να συνεχίσουν την βραδιά τους. Εκεί η 16χρονη, όπως ανέφερε, συνευρέθηκε ερωτικά με τον έναν με την συγκατάθεσή της όμως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα η 17χρονη, όπως υποστήριξε, βιάστηκε από πέντε άτομα ηλικίας 15, 17, 18, 21 και 27 ετών αντίστοιχα. Μάλιστα ο 17χρονος βιντεοσκοπούσε την πράξη. Παράλληλα στην παρέα βρισκόταν και ένας 29χρονος ο οποίος δεν συμμετείχε στον βιασμό αλλά με χειρονομίες και φράσεις προσέβαλε την άτυχη ανήλικη.

Μετά το περιστατικό τα δύο κορίτσια βρήκαν την δύναμη και πήγαν στις αρχές και κατήγγειλαν το περιστατικό.

 

PATRIS.GR

Ισχυρή γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
