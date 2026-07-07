Μαξίμου και Σαμαράς σε τροχιά σύγκρουσης – Τι συνεπάγεται το αίτηµα που κατέθεσε

Στην αίτησή του προς τον Αρειο Παγο ο πρώην πρωθυπουργός ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Predator, τονίζοντας ότι «κατ’ επανάληψη» ζήτησε από την κυβέρνηση έρευνα «χωρίς ανταπόκριση».

Μαξίμου και Αντώνης Σαμαράς χαράζουν τροχιά μετωπικής σύγκρουσης: η μία πλευρά σηκώνει το γάντι που πετάει η άλλη σε μια – ανοιχτά πλέον – συγκρουσιακή σχέση, για την οποία εκτιμούν κλιμάκωση ακόμα και οι ψυχραιμότεροι εντός ΝΔ. Προ διμήνου ο πρώην πρωθυπουργός διεύρυνε από τη Βουλή τα πεδία κριτικής, σηκώνοντας εμφατικά το σκάνδαλο των υποκλοπών -ζητούσε τότε απαντήσεις προσωπικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χθες, έκανε ένα βήμα παρακάτω, καθώς στην αίτησή του στον Αρειο Πάγο για «πλήρη διερεύνηση» της παγίδευσής του με Predator σημειώνει με νόημα ότι «κατ’ επανάληψη» ζήτησε από την κυβέρνηση έρευνα «χωρίς ανταπόκριση». Κατά τον Σαμαρά, πρόκειται για μείζον ζήτημα που «δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι» και να αποτελέσει «αντικείμενο συγκάλυψης».

Στον απόηχο της προσφυγής Σαμαρά στη Δικαιοσύνη, αναμένονται εξελίξεις και στη Βουλή, διότι προεξοφλείται μάχη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αύριο, όταν θα ληφθούν αποφάσεις για κλήση ή μη του ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης – με πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η πλειοψηφία δρομολογεί μπλόκο στην κλήτευση των δύο ανδρών. Για την Τετάρτη ορίστηκε επίσης έκτακτη συζήτηση στην Ευρωβουλή (με αίτημα Αριστεράς και Πρασίνων, που δεν στήριξαν, μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ), «υπό το φως των αποκαλύψεων» ότι ο Στέλιος Κούλογλου υπήρξε στόχος μέσω Pegasus.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Στην κυβέρνηση επιμένουν να οχυρώνονται πίσω από διατάξεις της Δικαιοσύνης που «έχουν απαντήσει για την ουσία της υπόθεσης» και εμμέσως πλην σαφώς χρεώνουν στον Σαμαρά καθυστερημένη αντίδραση. «Η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη ΝΔ», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Συνεργάτες του Μεσσήνιου δεν το άφησαν αναπάντητο, διερωτώμενοι αιχμηρά γιατί η κυβέρνηση συσχετίζει την παρακολούθηση Σαμαρά με τις εκλογές: «Εχει κάποια σχέση η ΝΔ με την υπόθεση; Εχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως;». Εξάλλου, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε ως προς την ΕΥΠ τον Ιούλιο του 2024 («πόρισμα Ζήση»), ενώ τον περασμένο Απρίλιο κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για ανάσυρση («διάταξη Τζαβέλλα»).

Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Θέση πήρε και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ο Σαμαράς ανταποκρίθηκε «με καθυστέρηση» στο «αυτονόητο καθήκον» του και, σχολιάζοντας τα περί 2023 του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Ομολογεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι το σκάνδαλο του Predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου (…) Είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συναίνεση στην ομερτά». Ολα δείχνουν ότι επίκειται ισχυρό μπρα ντε φερ Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, δεδομένου ότι θα συναντηθούν στη Βουλή την Παρασκευή, για απάντηση του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Στο μεταξύ, γαλάζια προσπάθεια απαξίωσης της κριτικής Σαμαρά καταγράφεται ύστερα από τα καυστικά βίντεό του στα social media. «Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις που σκίζουν (…) Εβλεπα το “Ρετιρέ”. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική», ανέφερε ο Μαρινάκης, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι τοποθετήθηκε αιχμηρά και ο Αδωνις Γεωργιάδης, ταυτίζοντας την κριτική Σαμαρά για το Ταμείο Ανάκαμψης με όσα λένε «Τσίπρας, Κασσελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος».