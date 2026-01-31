Αναζήτηση
Μεγάλη φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Καίγονται διαμερίσματα πολυκατοικίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (31/1) σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στο κέντρο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, σημαίνοντας συναγερμό στην περιοχή.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το alexandriamou.gr, οι φλόγες και οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους και δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει γίνει εκτεταμένη κινητοποίηση και από τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την...

0
Για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις του στις επόμενες βουλευτικές...

Έρχονται 224 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού –...

0
Θέσεις σε μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων σε όλη τη...

ΠΚ team
ΠΚ team
Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την επιστολική ψήφο και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις του στις επόμενες βουλευτικές...

Έρχονται 224 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού – Πόσες αφορούν την Κρήτη

Θέσεις σε μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων σε όλη τη...

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση...

ΒΟΑΚ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο

Υπεγράφη την Παρασκευή, στα Χανιά, το πρακτικό Έναρξης της...

