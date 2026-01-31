Μεγάλη φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Καίγονται διαμερίσματα πολυκατοικίας

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (31/1) σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στο κέντρο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, σημαίνοντας συναγερμό στην περιοχή.
Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το alexandriamou.gr, οι φλόγες και οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους και δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει γίνει εκτεταμένη κινητοποίηση και από τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.
Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ