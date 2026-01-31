Τι να κάνετε αν δεν πήρατε ολόκληρη την αύξηση μισθού λόγω παιδιών

Η νέα φορολογική κλίμακα μείωσε την παρακράτηση φόρου για όλους, όμως αρκετοί γονείς δεν είδαν το πλήρες όφελος στη μισθοδοσία – Πού κόλλησε η διαδικασία και πώς διορθώνεται.
Μικρότερη αύξηση από αυτή που περίμεναν ή και καμία απολύτως διαφορά στα καθαρά τους είδαν αρκετοί εργαζόμενοι με παιδιά, παρότι από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η νέα φορολογική κλίμακα. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη νομοθεσία ούτε στο ότι «κόπηκε» το μέτρο, αλλά στο ότι οι οικογενειακές ελαφρύνσεις δεν έχουν περάσει σωστά στη μισθοδοσία.
Η μείωση της παρακράτησης φόρου εφαρμόστηκε οριζόντια για όλους τους μισθωτούς, ανεξάρτητα από το αν έχουν παιδιά ή όχι, μέσω χαμηλότερων συντελεστών στα βασικά κλιμάκια εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εργαζόμενοι χωρίς τέκνα δικαιούνται μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στα καθαρά τους. Για τους γονείς, όμως, η φορολογική κλίμακα προβλέπει επιπλέον μειώσεις, οι οποίες ανεβάζουν αισθητά το τελικό όφελος.
Στην πράξη, ένας εργαζόμενος χωρίς παιδιά και καθαρό μισθό γύρω στα 1.200–1.300 ευρώ είδε αύξηση της τάξης των 10–20 ευρώ τον μήνα. Με ένα παιδί, το όφελος θα έπρεπε να είναι υψηλότερο, με δύο παιδιά ακόμη μεγαλύτερο, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους η διαφορά στα καθαρά μπορεί να φτάνει δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ τον μήνα.
Αν, όμως, τα παιδιά δεν έχουν δηλωθεί σωστά στο λογιστήριο της εταιρείας, η μισθοδοσία «διαβάζει» τον εργαζόμενο ως άτεκνο. Έτσι, εφαρμόζεται μόνο η γενική μείωση της παρακράτησης και όχι οι πρόσθετες οικογενειακές ελαφρύνσεις που προβλέπει η κλίμακα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εργαζόμενος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.500 ευρώ. Με βάση τη νέα κλίμακα, θα έπρεπε να δει αύξηση περίπου 60–70 ευρώ τον μήνα. Αν όμως στη μισθοδοσία εμφανίζεται ως άτεκνος, η αύξηση περιορίζεται στα 15–20 ευρώ. Η διαφορά δεν χάνεται οριστικά, αλλά απλώς δεν έχει περάσει ακόμη.
Αντίστοιχα, τρίτεκνος μισθωτός με καθαρό μισθό 1.400–1.500 ευρώ μπορεί να δικαιούται αύξηση άνω των 100 ευρώ τον μήνα. Αν δεν έχουν δηλωθεί τα παιδιά, το σύστημα δεν «βλέπει» τον μειωμένο συντελεστή που τον αφορά και το όφελος μένει εκτός μισθοδοσίας.
Το πρώτο βήμα για όσους διαπίστωσαν μικρότερη αύξηση –ή καμία διαφορά– είναι να ζητήσουν αναλυτική βεβαίωση μισθοδοσίας από το λογιστήριο ή τον εργοδότη τους. Εκεί αποτυπώνονται αναλυτικά ο μικτός μισθός, ο καθαρός, οι κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου, στοιχεία που επιτρέπουν άμεση σύγκριση με προηγούμενη μισθοδοσία. Από αυτή τη σύγκριση φαίνεται ξεκάθαρα αν εφαρμόστηκε η νέα φορολογική κλίμακα, ποια μείωση φόρου πέρασε και αν έχουν ενσωματωθεί οι πρόσθετες ελαφρύνσεις λόγω παιδιών.
Αν από τη βεβαίωση προκύπτει ότι εφαρμόστηκε μόνο η γενική μείωση της παρακράτησης και όχι οι οικογενειακές ελαφρύνσεις, τότε το πρόβλημα δεν είναι η νομοθεσία αλλά τα στοιχεία που έχει το λογιστήριο.
Το τι πρέπει να κάνουν όσοι διαπίστωσαν ότι δεν πήραν την αύξηση που περίμεναν είναι το εξης: Πρώτον, να ελέγξουν αν έχουν δηλωθεί σωστά τα εξαρτώμενα τέκνα στο λογιστήριο του εργοδότη. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η αποστολή ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ώστε να ενημερωθεί ο μισθολογικός φάκελος.
Δεύτερον, να ζητήσουν από το λογιστήριο να ενσωματώσει την αλλαγή στις επόμενες μισθοδοσίες. Ακόμη κι αν η διόρθωση γίνει μετά τον Ιανουάριο, το όφελος δεν χάνεται. Η μειωμένη παρακράτηση υπολογίζεται σε ετήσια βάση, επομένως τα επιπλέον ποσά «μοιράζονται» στους επόμενους μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, το τελικό κέρδος θα αποτυπωθεί πλήρως και με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει δοθεί όλο το όφελος μέσω της μισθοδοσίας, θα συμψηφιστεί εκεί, μειώνοντας τον φόρο που αναλογεί ή αυξάνοντας την επιστροφή.
