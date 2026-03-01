Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο

Η μείωση των τιμών – τονίζει η ΔΕΗ – είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σε μείωση του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 ευρώ/kWh από την ήδη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 0,13928 ευρώ/kWh τον προηγούμενο μήνα, προχώρησε η ΔΕΗ όπως ανακοίνωσε σήμερα. Σημειώνει ακόμη ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς τον Μάρτιο του 2025 η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 ευρώ/kWh. Η μείωση των τιμών – τονίζει η ΔΕΗ – είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (το παλιό “νυχτερινό”), η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται και αυτή στα 0,1148 ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης. Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1067 ευρώ/kWh, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 ευρώ/kWh του Φεβρουαρίου, προσφέροντας ανταγωνιστική χρέωση σε πελάτες που επιλέγουν ευελιξία. Τέλος στα σταθερά μπλε προϊόντα της, όπως επισημαίνει, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού. Τον Μάρτιο, το ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον όφελος σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, το ΔΕΗ myHome Plan συνεχίζει να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό, με προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Μάρτιο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 ευρώ/kWh και myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh. Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 ευρώ/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ. Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1187 ευρώ/kWh, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία. Τέλος, το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic παραμένει διαθέσιμο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, με χρέωση απευθείας συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενης ημέρας.