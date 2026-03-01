Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η μείωση των τιμών – τονίζει η ΔΕΗ – είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σε μείωση του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 ευρώ/kWh από την ήδη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 0,13928 ευρώ/kWh τον προηγούμενο μήνα, προχώρησε η ΔΕΗ όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Σημειώνει ακόμη ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς τον Μάρτιο του 2025 η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 ευρώ/kWh. Η μείωση των τιμών – τονίζει η ΔΕΗ – είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (το παλιό “νυχτερινό”), η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται και αυτή στα 0,1148 ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1067 ευρώ/kWh, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 ευρώ/kWh του Φεβρουαρίου, προσφέροντας ανταγωνιστική χρέωση σε πελάτες που επιλέγουν ευελιξία.

Τέλος στα σταθερά μπλε προϊόντα της, όπως επισημαίνει, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού. Τον Μάρτιο, το ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον όφελος σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, το ΔΕΗ myHome Plan συνεχίζει να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό, με προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Μάρτιο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 ευρώ/kWh και myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 ευρώ/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ.

Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1187 ευρώ/kWh, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία.

Τέλος, το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic παραμένει διαθέσιμο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, με χρέωση απευθείας συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενης ημέρας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό...

0
Το νέο εμβόλιο στοχεύει να ενισχύσει την πρόληψη, συνδυάζοντας...

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της,...

0
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό...

0
Το νέο εμβόλιο στοχεύει να ενισχύσει την πρόληψη, συνδυάζοντας...

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της,...

0
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της, αλλά «αξίζει τα λεφτά της»
Επόμενο άρθρο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο κατά γρίπης και COVID-19
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο κατά γρίπης και COVID-19

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νέο εμβόλιο στοχεύει να ενισχύσει την πρόληψη, συνδυάζοντας...

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της, αλλά «αξίζει τα λεφτά της»

ΠΚ team ΠΚ team -
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...

Πότε ψηφίζεται στη Βουλή η επιστολική ψήφος για τους απόδημους γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι λέει η αντιπολίτευση για την επιστολική ψήφο -...

Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Αραφί είναι καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST