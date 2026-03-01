Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της, αλλά «αξίζει τα λεφτά της»

Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν.
Η τουριστική σεζόν αρχίζει τον επόμενο μήνα στην Κρήτη με υψηλές προσδοκίες και ακόμη υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, παραμένει εκ των δημοφιλέστερων προορισμών έναντι των ανταγωνιστών της.
Το νησί παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Γερμανών για διακοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία του HolidayCheck Travel Report 2026, ωστόσο οι τιμές της έχουν… πετάξει, ξεπερνώντας ακόμη και αυτές του Ντουμπάι και της Μαγιόρκας.
Η Κρήτη, που ανήκει στους 10 πιο δημοφιλείς αλλά και ακριβότερους προορισμούς για οικογενειακές διακοπές το καλοκαίρι του 2026, προσφέρει μέση τιμή εβδομαδιαίου πακέτου στα 4.860 ευρώ.
Αμέσως επόμενη πιο ακριβή επιλογή, σύμφωνα με το tornosnews, είναι η Κως, με μέσο κόστος 4.510 ευρώ. Ακολουθούν το Ντουμπάι (4.500 ευρώ) και η Ρόδος (4.500 ευρώ). Φθηνότερη επιλογή είναι η Χουργκάντα-πόλη της Αιγύπτου (3.370 ευρώ), η Βόρεια Βουλγαρία (3.410 ευρώ) και η Μαγιόρκα (3.980 ευρώ). Η Τουρκική Ριβιέρα, έχει κόστος πακέτου 4.080 ευρώ.
Η Κρήτη είναι επίσης περιζήτητος προορισμός για ζευγάρια, με το κόστος μιας εβδομάδας διακοπών να στοιχίζει 2.710 ευρώ για τους Γερμανούς τουρίστες.
Ακολουθούν το Ντουμπάι (2.610 ευρώ), η νότια Κύπρος (2.570 ευρώ) και η Ρόδος με κόστος 2.540 ευρώ.
Οικονομικότεροι προορισμοί είναι η Χουργκάντα (2.080 ευρώ), η Μαγιόρκα (2.330 ευρώ) και τα Κανάρια Νησιά (2.370 ευρώ).
Όπως προκύπτει από την έκθεση της HolidayCheck, ένα ζευγάρι Γερμανών μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 400 ευρώ στις διακοπές στην Κρήτη, εάν ταξιδέψει τον Οκτώβριο, αντί για το τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος.
«Αξίζει τα λεφτά της»
Σχολιάζοντας το υψηλό κόστος των διακοπών στην Κρήτη, αλλά και το γεγονός ότι και πάλι οι τουρίστες την επιλέγουν για τα ταξίδια τους, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, είπε στην «Π»: «Η Κρήτη είναι ένας ελκυστικός προορισμός και τα πλεονεκτήματά της είναι αντίστοιχα των υψηλών τιμών της.
Οι ξένοι και οι Γερμανοί κυρίως, την επιλέγουν διαχρονικά, γιατί “αξίζει τα λεφτά της”.
Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε ο πελάτης να φεύγει ικανοποιημένος και να γίνεται επαναλαμβανόμενος».
Υψηλές προσδοκίες για τη σεζόν
Ο Γιώργος Σφακιανάκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, είπε στην «Π» ότι «το 10%-15% των ξενοδοχείων ανοίγει για τους επισκέπτες που έρχονται να γιορτάσουν το Πάσχα των Καθολικών στις 5 Απριλίου. Ωστόσο, σχεδόν στο σύνολό τους, οι μονάδες θα λειτουργήσουν στα τέλη του ερχόμενου μήνα».
Ήδη, μπαίνουν κρατήσεις για τον Μάιο, που εκτιμάται ότι θα έχει πληρότητες 70%-80% και οι καλές πληρότητες θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της σεζόν.
Στην 10άδα των αγορών που στηρίζουν Κρήτη είναι: Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ισραήλ, Ρουμανία, Ιταλία.
Ο κ. Σφακιανάκης σημείωσε ότι «η Κρήτη μπορεί να είναι ακριβή, αλλά προσφέρει όλα αυτά που ζητάει ο πελάτης. Το αίσθημα της φιλοξενίας, καλό φαγητό, ωραίες παραλίες, αυθεντική ενδοχώρα, μια συνολική εμπειρία που τον κάνει να θέλει να επιστρέψει».
Περιορίζουν το «μπάτζετ»
Ωστόσο, ο πρόεδρος των Διευθυντών σημειώνει ότι αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι «οι πελάτες περιορίζουν το μπάτζετ τους, μειώνεται ο αριθμός εκείνων που επιλέγουν πακέτα all inclusive και πολλοί θα επιλέξουν τετράστερο ξενοδοχείο και όχι πεντάστερο, όπως θα έκαναν στο παρελθόν.
Επιπλέον, μειώνουν τις ημέρες των διακοπών τους».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ