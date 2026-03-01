Ο Νίκος Κουμνάς νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου

Ο Νίκος Κουμνάς αναδείχθηκε νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου μετά τις χθεσινές αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Της διαδικασίας συγκρότησης σε σώμα, προέδρευσε όπως προβλέπεται από το καταστατικό ο πλειοψηφών σύμβουλος Κωστής Σχοινάς, ο οποίος ανακοίνωσε τις θέσεις του προεδρείου και ζήτησε υποψηφιότητες για αυτές.

Κατά την διαδικασία προτάθηκαν και τελικά εξελέγησαν για τις θέσεις που προβλέπονται οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1) Κουμνάς Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος

2) Μπιρλιράκη Θεοπίστη του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος

3) Σχοινάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος

4) Γαλερός Ιωσήφ του Ανδρέα, Γενικός Γραμματέας

5) Ξεκάλου Αικατερίνη του Γεωργίου, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

6) Κυριμάκης Μάριος του Μιχαήλ, Ταμίας

7) Γιαλιτάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά Μέλη

1) Καπαρός Γεώργιος του Στυλιανού, Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ

2) Χριστοφοράκης Μιχαήλ του Χριστοφόρου, Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ