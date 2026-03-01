Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Νίκος Κουμνάς νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Νίκος Κουμνάς αναδείχθηκε νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου μετά τις χθεσινές αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Της διαδικασίας συγκρότησης σε σώμα, προέδρευσε όπως προβλέπεται από το καταστατικό ο πλειοψηφών σύμβουλος Κωστής Σχοινάς, ο οποίος ανακοίνωσε τις θέσεις του προεδρείου και ζήτησε υποψηφιότητες για αυτές.

Κατά την διαδικασία προτάθηκαν και τελικά εξελέγησαν για τις θέσεις που προβλέπονται οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1) Κουμνάς Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος

2) Μπιρλιράκη Θεοπίστη του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος

3) Σχοινάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος

4) Γαλερός Ιωσήφ του Ανδρέα, Γενικός Γραμματέας

5) Ξεκάλου Αικατερίνη του Γεωργίου, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

6) Κυριμάκης Μάριος του Μιχαήλ, Ταμίας

7) Γιαλιτάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Αναπληρωματικά Μέλη

1) Καπαρός Γεώργιος του Στυλιανού, Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ

2) Χριστοφοράκης Μιχαήλ του Χριστοφόρου, Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της,...

0
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...

Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς...

0
Από χθες, Σάββατο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε...

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της,...

0
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...

Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς...

0
Από χθες, Σάββατο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της, αλλά «αξίζει τα λεφτά της»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο κατά γρίπης και COVID-19

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νέο εμβόλιο στοχεύει να ενισχύσει την πρόληψη, συνδυάζοντας...

Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μείωση των τιμών - τονίζει η ΔΕΗ -...

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της, αλλά «αξίζει τα λεφτά της»

ΠΚ team ΠΚ team -
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...

Πότε ψηφίζεται στη Βουλή η επιστολική ψήφος για τους απόδημους γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι λέει η αντιπολίτευση για την επιστολική ψήφο -...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST