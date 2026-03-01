Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη

Από χθες, Σάββατο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την άμεση εφαρμογή έκτακτων μέτρων ασφαλείας, στον απόηχο των εξελίξεων του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λαμβάνονται ήδη έκτακτα μέτρα σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη. Η αυξημένη επιτήρηση αφορά κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις που θεωρούνται ευαίσθητες.

Ανάλογα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, οι ελληνικές Αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα επίθεσης.