Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από χθες, Σάββατο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο την άμεση εφαρμογή έκτακτων μέτρων ασφαλείας, στον απόηχο των εξελίξεων του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λαμβάνονται ήδη έκτακτα μέτρα σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη. Η αυξημένη επιτήρηση αφορά κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις που θεωρούνται ευαίσθητες.

Ανάλογα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, οι ελληνικές Αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα επίθεσης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τρίτο «Parkrun Heraklion»: Η γιορτή του...

0
Με επιτυχία και παρά το τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε την...

Περισσότερα από 500 ζώα στειρώθηκαν στις δράσεις...

0
Περισσότερα από 500 ζώα συντροφιάς έχουν ήδη στειρωθεί στο...

Τρίτο «Parkrun Heraklion»: Η γιορτή του...

0
Με επιτυχία και παρά το τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε την...

Περισσότερα από 500 ζώα στειρώθηκαν στις δράσεις...

0
Περισσότερα από 500 ζώα συντροφιάς έχουν ήδη στειρωθεί στο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τρίτο «Parkrun Heraklion»: Η γιορτή του αθλητισμού στα Ενετικά Τείχη που γίνεται θεσμός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST