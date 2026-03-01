Τρίτο «Parkrun Heraklion»: Η γιορτή του αθλητισμού στα Ενετικά Τείχη που γίνεται θεσμός

Με επιτυχία και παρά το τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου το τρίτο Parkrun Heraklion, ο τρίτος γύρος των Ενετικών Τειχών που διοργανώνει κάθε μήνα ο Δήμος Ηρακλείου, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, αρχάριων και έμπειρων αθλητών.

Ξεχωριστή παρουσία στο τρίτο Parkrun ο Κωνσταντίνος Τσαγκατάκης που με τη θέληση και την προσπάθειά του στον πρώτο αγώνα των 5 χλμ, έστειλε το μήνυμα ότι καμία αναπηρία δεν πρέπει να στερεί τον αθλητισμό από τα ΑμΕΑ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εξέφρασε τη ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των πολιτών στο Parkrun Heraklion και τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα θεσμό που τους επανασυνδέει με τα Ενετικά Τείχη, σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω αυτή την συμμετοχή γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε να επανασυνδέσει τους πολίτες με το ιστορικό τοπόσημο της πόλης του Ηρακλείου, τα Ενετικά τείχη. Γίνεται συνείδηση στους Ηρακλειώτες.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, υπάρχει ένας σταθερός αριθμός συμμετοχών που αυξάνεται. Ελπίζουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες που οι συνθήκες θα ευνοούν να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Όσο υπάρχει η διάχυση στις ηλικίες και ποικιλία, δίνεται τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου έτσι ώστε σε πόλεις με ιστορία να κατοικούν πολίτες με ταυτότητα. Αυτό είναι αρκετά αισιόδοξο και ελπιδοφόρο για το μέλλον».

Στο Parkrun Heraklion συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης δίνοντας την εκκίνηση του πρώτου γύρου και τρέχοντας στον δεύτερο αγώνα . Ο γύρος των Ενετικών Τειχών είναι ένας αγώνας 5 χιλιομέτρων με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, ανεξαρτήτως αθλητικού επιπέδου, που διεξάγεται μια φορά τον μήνα στα Τείχη.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής με αυτή τη δράση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), είναι να μετατραπούν τα Ενετικά Τείχη σε έναν ζωντανό και ενεργό χώρο άθλησης και κοινωνικής συνάντησης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή αθλητική εμπειρία. Σε έναν χώρο όπου πολιτισμός και αθλητισμός συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλοενισχύονται,

καθιερώνοντας έναν νέο θεσμό – γιορτή για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Αλλά και να γίνει το Ηράκλειο η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των Park Run, πληρώντας όλα τα απαραίτητα κριτήρια και αξιοποιώντας ένα από τα πιο ιστορικά τοπόσημά του, τα Ενετικά Τείχη. Ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή τη διοργάνωση, το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου, την εθελοντική ομάδα «Επίδρασις», την πολιτική προστασία Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης και τους εθελοντές του «Δικαίωμα στην Πόλη».

Οι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε στη Βρετανία το 2004 και σήμερα λειτουργεί σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την διεξαγωγή ενός σταθερού, δωρεάν και ανοιχτού σε όλους δρομικού γεγονότος.