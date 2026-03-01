Αναζήτηση
Περισσότερα από 500 ζώα στειρώθηκαν στις δράσεις του Δήμου Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τη Zero Stray Project

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Περισσότερα από 500 ζώα συντροφιάς έχουν ήδη στειρωθεί στο πλαίσιο των δράσεων Δωρεάν Στειρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την Zero Stray Project, με την υποστήριξη της Περιφέρεια Κρήτης.

Στην τελευταία δράση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων, έγιναν συνολικά:
137 ηλεκτρονικές σημάνσεις (τοποθέτηση microchip),
126 στειρώσεις (22 σκύλοι και 104 γάτες),
8 λήψεις δειγμάτων DNA.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας του Δήμου για τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί νέα δράση δωρεάν στειρώσεων στον Δήμο Μαλεβιζίου, σε συνεργασία πάντα με τη Zero Stray Project, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και σε όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν, να το κάνουν στον επόμενο κύκλο δωρεάν στειρώσεων.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θέλει να ευχαριστήσει την Οργάνωση Zero Stray Paeject για την πολύ καλή συνεργασία, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λινοπεραμάτων, τους εθελοντές κτηνιάτρους, τα καταστήματα Casa Donato και Kozo Coffee και όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση της δράσης.

Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς...

0
Από χθες, Σάββατο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε...

Τρίτο «Parkrun Heraklion»: Η γιορτή του...

0
Με επιτυχία και παρά το τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε την...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...

Αυξημένα μέτρα προστασίας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από χθες, Σάββατο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε...

Τρίτο «Parkrun Heraklion»: Η γιορτή του αθλητισμού στα Ενετικά Τείχη που γίνεται θεσμός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία και παρά το τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε την...

Πόλεμος στο Ιράν: Χειροκροτήματα και δάκρυα για θάνατο Χαμενεΐ – Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ, νέο χτύπημα στο Ντουμπάι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πάνω από 200 νεκροί στο Ιράν, δεκάδες αξιωματούχοι μεταξύ...

