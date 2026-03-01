Περισσότερα από 500 ζώα στειρώθηκαν στις δράσεις του Δήμου Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τη Zero Stray Project

Περισσότερα από 500 ζώα συντροφιάς έχουν ήδη στειρωθεί στο πλαίσιο των δράσεων Δωρεάν Στειρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την Zero Stray Project, με την υποστήριξη της Περιφέρεια Κρήτης.

Στην τελευταία δράση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων, έγιναν συνολικά:

137 ηλεκτρονικές σημάνσεις (τοποθέτηση microchip),

126 στειρώσεις (22 σκύλοι και 104 γάτες),

8 λήψεις δειγμάτων DNA.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας του Δήμου για τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί νέα δράση δωρεάν στειρώσεων στον Δήμο Μαλεβιζίου, σε συνεργασία πάντα με τη Zero Stray Project, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και σε όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν, να το κάνουν στον επόμενο κύκλο δωρεάν στειρώσεων.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θέλει να ευχαριστήσει την Οργάνωση Zero Stray Paeject για την πολύ καλή συνεργασία, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λινοπεραμάτων, τους εθελοντές κτηνιάτρους, τα καταστήματα Casa Donato και Kozo Coffee και όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση της δράσης.