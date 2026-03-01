Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στον Β.Ο.Α.Κ. για εργασίες τοποθέτησης πεζογέφυρας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και κατά το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π9, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)».

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην περιοχή δυτικά του κόμβου της Επισκοπής.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία οδηγών και εργαζομένων.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της σήμανσης και των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις : Κάλεσμά...

0
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Πανό ανάρτησαν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και...

0
Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα Χανιά...

Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις : Κάλεσμά...

0
Έξω η Ελλάδα από την σφαγή! Όλες και όλοι αύριο...

Πανό ανάρτησαν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και...

0
Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα Χανιά...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις : Κάλεσμά για τη σημερινή κινητοποίηση στις 11 η ώρα στην Αγορά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST