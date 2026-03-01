Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στον Β.Ο.Α.Κ. για εργασίες τοποθέτησης πεζογέφυρας

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και κατά το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π9, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)».

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην περιοχή δυτικά του κόμβου της Επισκοπής.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία οδηγών και εργαζομένων.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της σήμανσης και των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας.