Μελομακάρονα: Το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

Παγκόσμια διάκριση για τα αγαπημένα μας μελομακάρονα

Το άτυπο σήμα ότι η περίοδος των Χριστουγέννων έφτασε, η στιγμή που περιμένουμε όλοι. Τα μελομακάρονα δεν είναι απλώς ένα γλυκό, αλλά η πρώτη μυρωδιά που… δραπετεύει από τον φούρνο και απλώνεται σε όλο το σπίτι, ανακατεύοντας μέλι, πορτοκάλι και κανέλα, πριν ακόμη στρωθεί το τραπέζι των γιορτών.

Σε κάθε ελληνικό σπίτι, η παρασκευή τους μοιάζει με ιεροτελεστία. Δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη· θέλουν χρόνο, υπομονή και μπόλικο μεράκι, όπως τα έκαναν οι παλιοί.

Αυτό το αγαπημένο γλύκισμα έχει ξεπεράσει τα όρια της παράδοσης και έχει κατακτήσει διεθνή αναγνώριση. Σε παγκόσμιες λίστες γαστρονομίας, τα μελομακάρονα ξεχωρίζουν ως ένα από τα κορυφαία μπισκότα του κόσμου.

Στην κατάταξη του Taste Atlas για τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (15/12) «φιγουράρουν» στην πρώτη θέση, υπογράφοντας ακόμη μία διάκριση για την ελληνική κουζίνα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, επίσης, τα αμυγδαλωτά (21η θέση), τα μουστοκούλουρα (27η θέση) και οι κουραμπιέδες (47η θέση).

Ακολουθεί η λίστα του Taste Atlas με τα 10 καλύτερα μπισκότα:

Μελομακάρονα (Ελλάδα): Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μέλι, πορτοκάλι και καρύδι, κορυφαία στη λίστα.

Makroud el louse (Αλγερία): Αμυγδαλωτά χωρίς αλεύρι με άρωμα ανθού πορτοκαλιάς.

Alfajores (Αργεντινή): Παραδοσιακά σάντουιτς μπισκότων με γέμιση dulce de leche.

Stroopwafel (Ολλανδία): Λεπτά μπισκότα με σιρόπι καραμέλας ενδιάμεσα.

Petticoat Tails (Σκωτία): Παραδοσιακά βουτυρένια μπισκότα.

Chocolate Chip Cookie (Ηνωμένες Πολιτείες): Κλασσικό μπισκότο με κομμάτια σοκολάτας.

Baci di dama (Ιταλία): Μπισκότα φουντουκιού με σοκολάτα.

Speculaas (Ολλανδία / Βέλγιο): Μπαχαρένια μπισκότα.

Pardubický perník (Τσεχία): Μπισκότο διακοσμημένο με ζάχαρη, τύπου gingerbread.

Canestrelli (Ιταλία): Παραδοσιακά λουλουδένια μπισκότα με ζάχαρη άχνη.