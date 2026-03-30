Μετάθεση για την 1η Οκτωβρίου παίρνει η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στα ενοίκια

Τέλος στα μετρητά – Οι επιπτώσεις για ενοικιαστές.
Παράταση στην υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικής κατάθεσης έδωσε το οικονομικό επιτελείο, καθώς δεν θα τεθεί τελικά σε ισχύ την 1η Απριλίου, αλλά μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου.
Η σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κατατεθεί στη Βουλή αύριο, δίνοντας παράταση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας, το οποίο φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην αγορά μισθώσεων.
Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου από τον Οκτώβριο, οι πληρωμές ενοικίων «στο χέρι» ουσιαστικά καταργούνται. Οι ενοικιαστές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.
Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.
