Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετάθεση για την 1η Οκτωβρίου παίρνει η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στα ενοίκια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τέλος στα μετρητά – Οι επιπτώσεις για ενοικιαστές.

Παράταση στην υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικής κατάθεσης έδωσε το οικονομικό επιτελείο, καθώς δεν θα τεθεί τελικά σε ισχύ την 1η Απριλίου, αλλά μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου.

Η σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κατατεθεί στη Βουλή αύριο, δίνοντας παράταση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας, το οποίο φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην αγορά μισθώσεων.

Τέλος στα μετρητά – Οι επιπτώσεις για ενοικιαστές

Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου από τον Οκτώβριο, οι πληρωμές ενοικίων «στο χέρι» ουσιαστικά καταργούνται. Οι ενοικιαστές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.

Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι...

0
Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, στο...

Ηλεκτρική ενέργεια: Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια με...

0
Πώς θα λειτουργήσουν, οι συμβουλές της ΡΑΑΕΥ. Απόλυτα προστατευμένοι από...

Προηγούμενο άρθρο
Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της νέας «επιταγής» στήριξης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της νέας «επιταγής» στήριξης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, στο...

Ηλεκτρική ενέργεια: Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια με οφέλη για τους καταναλωτές

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς θα λειτουργήσουν, οι συμβουλές της ΡΑΑΕΥ. Απόλυτα προστατευμένοι από...

Καιρός στην Κρήτη: Ήπια Τρίτη και μετά… «ERMINIO» με ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και νότια!

ΠΚ team ΠΚ team -
Αρχικά ήπιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη...

Τουρισμός για Όλους: Πώς θα πάρετε το voucher των 200 – 600 ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST