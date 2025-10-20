ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια μαγική νύχτα: Μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μαζί της η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η Μαρία Φαραντούρη, η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η φωνή της οποίας συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, συναντά την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πρώτη της εμφάνιση στο Πολιτιστικό Κέντρο, υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού».

To Καρναβάλι, η συμφωνική σουίτα όπου ο Μίκης Θεοδωράκης επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα, πλαισιώνεται από μια επιλογή εμβληματικών και αγαπημένων τραγουδιών του, ενορχηστρωμένων από τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη, σε ένα γεμάτο μνήμη και συναίσθημα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη.

Συντελεστές:

  • Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη

  • Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

  • Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

  • Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης

    Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 35€, 25€ και 18€ (γενική είσοδος) και 18€ και 12€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

Την ticketservices.gr.

Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
