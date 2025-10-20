Πάνω από 1.500 οι αιτήσεις νέων ανέργων στην Κρήτη

Τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΔΥΠΑ.
Σε 1,616 ανέρχονται οι αιτήσεις νέων ανέργων που έγιναν προς την ΔΥΠΑ σε επίπεδο Κρήτης, τον μήνα Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η υπηρεσία.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τόσο τον μήνα Σεπτέμβριο αλλά ιδιαίτερα τον μήνα Οκτώβριο αποτυπώνεται αυτή η εικόνα, που εξηγείται λόγω της τουρισμού και της εποχικής φύσης του.
Ωστόσο συνολικά ο αριθμός των ανέργων σε επίπεδο Κρήτης, μειώθηκε από 33.536 σε 29,117.
Σε επίπεδο χώρας, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 720.039 άτομα. Από αυτά 410.662 (ποσοστό 57,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 309.377 (ποσοστό 43,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 233.813 άτομα (ποσοστό 32,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 486.226 άτομα (ποσοστό 67,5%).
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 217.125 άτομα (ποσοστό 30,2%).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 337.650 άτομα (ποσοστό 46,9%).
Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 252.014 άτομα (ποσοστό 35,0%) και 146.567 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.667 άτομα, από τα οποία οι 165.916 (ποσοστό 96,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.751 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.398 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 120.269 (ποσοστό 70,1%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 137.177 (ποσοστό 79,9%) είναι κοινοί, 1.314 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.751 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 796 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 26.431 (ποσοστό 15,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 198 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ