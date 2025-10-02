Μιχ. Χρυσοχοΐδης: Το παλλαϊκό αίτημα για ασφάλεια υπηρετούμε με συνέπεια, με διαρκή αγώνα, με σχέδιο, με στρατηγική στην ΕΛΑΣ

Για την ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας όλων όσων κατοικούν, αλλά και επισκέπτονται την Ελλάδα μίλησε από τα Χανιά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Όπως είπε: «Το πιο σημαντικό το πιο πολύτιμο αγαθό που αναζητούν σήμερα οι άνθρωποι, οι πολίτες, είναι η ασφάλεια. Το πιο πολυτιμότερο αγαθό που αναζητούν όλοι οι Έλληνες όλες οι Ελληνίδες όλοι οι κάτοικοι της χώρας οι επισκέπτες που έρχονται εδώ στην Κρήτη για αναψυχή, για ξεκούραση.

Αυτό λοιπόν το πολύτιμο αγαθό το δημοκρατικό δικαίωμα και το παλλαϊκό αίτημα, υπηρετούμε με συνέπεια με διαρκή αγώνα, με σχέδιο με στρατηγική, στην ελληνική αστυνομία».

Ο υπουργός έκανε λόγο επίσης για την απόφαση υπουργείου και κυβέρνησης, «…να εφαρμόσουμε την νομιμότητα, τους νόμους από άκρη σε άκρη της χωρίς καμία εξαίρεση.

Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι, η ανοχή η οποία κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες σε πολλά πεδία και σε πολλούς τομείς και σε πολλές περιοχές της χώρας, δεν μπορεί να είναι ανεχτή. Οι αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν και οι οποίες καλλιέργησαν στη συνέχεια και ανέπτυξαν την ανομία, την παραβατικότητα και την ανοχή, σε όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ως δράση το δίκαιο του ισχυρού, την αυθαιρεσία δηλαδή ότι δεν υφίσταται».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κάλεσε από τα Χανιά όλους τους πολίτες των οποίων οι περιουσίες παραβιάζονται αυθαίρετα, να καταγγέλλουν στην αστυνομία. «Και η αστυνομία αμέσως θα επιβάλει το νόμο , αποβάλλοντας τους συγκεκριμένους ή οτιδήποτε άλλο παραβιάζει την ιδιοκτησία τους, που είναι το ψωμί το εισόδημα της οικογένειάς τους το παιδιών τους. Παρακαλώ πολύ να ληφθεί υπόψιν ότι η αστυνομία καθημερινά είναι παρούσα για να εφαρμόσει το νόμο».

Επιτυχημένη και αποτελεσματική ήταν η απόφαση να ιδρυθεί πριν από ένα χρόνο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ως η Κεντρική Υπηρεσία αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας είπε ότι έχει καταφέρει καίριο, όπως είπε, πλήγμα και αποτελέσματα που οδηγούν στην πλήρη αποδόμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης στρατηγό Φώτη Ντουϊτση η ΔΑΟΕ εποπτεύεται, συντονίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εποπτεύεται άμεσα, ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, από Εισαγγελικό Λειτουργό αποκλειστικής απασχόλησης και ειδικά ορισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο».

Τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός υποστήριξαν ότι υπάρχει «Δυναμική αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ για την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος». Σχεδιασμός, Δράσεις και Αποφάσεις που αφορούν σε αποτελεσματικές έρευνες στα βασικά αδικήματα για την επίτευξη ποινικών διώξεων.

Διενέργεια παράλληλων οικονομικών ερευνών για τον εντοπισμό εγκληματικών προσόδων, την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων και την εφαρμογή προσωρινών μέτρων δέσμευσης, διερεύνηση «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» και πλήρη αποστέρηση οικονομικών πόρων εγκληματικών οργανώσεων», που άλλωστε για τους λόγους αυτούς ιδρύθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η οποία για την εκπλήρωση της αποστολής της συνεργάζεται στενά με άλλες διωκτικές Αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και εκτεταμμένη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, OLAF και SELEC.

Διατηρεί επίσης σύμφωνα με τον Στρατηγό, στενή και στοχευμένη συνεργασία με αρχές επιβολής του νόμου ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, ενδεικτικά όπως Η.Π.Α. (FBI, DHS), Ηνωμένο Βασίλειο (NCA, HMRC), Γερμανία (BKA), Ισραήλ (LAHAV 433), Γαλλία (GENDARMERIE NATIONALE).

Στον ένα χρόνο λειτουργία και δράσεων της ΔΑΟΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού της, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 1.228 δράστες με συνολική ζημία ( διαφυγόντες φόροι) σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνούν τα 20.000.000 ευρώ.

«Βλέποντας τα αποτελέσματα της δράσης των αστυνομικών υπηρεσιών που σας παρουσίασαν οι άξιοι διοικητές αντιλαμβάνεστε ότι συντελείται ένα σημαντικό έργο», ανέφερε ο υπουργός δίνοντας παράλληλα ενδεικτικά μεγέθη για τις υπηρεσίες: «…δεν αναφέρομε στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά σε υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων.

Στο 8μηνο φέτος, έχουμε 734 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, 153 εξ αυτών είναι προφυλακισμένοι και τούτο διότι γίνονται καλές δικογραφίες. Γίνεται σωστή δουλειά έτσι ώστε οι δικαστές και εισαγγελείς στη συνέχεια, να κάνουν τη δουλειά τους και να βγάζουν αποφάσεις με βάση το νόμο.

Και θέλω να σας πω ότι η ψήφιση της διάταξης που αφορά τους υπότροπούς, αυτούς δηλαδή που επανειλημμένα εγκληματούν ή αυτοί που παραβιάζουν τους όρους και βρίσκονται έξω με υπό όρους, ενώ είναι καταδικασμένοι ή υπόδικοι, πλέον από εδώ και μπρος η επόμενη εγκληματική τους πράξη σημαίνει προφυλάκιση».

Ο αγώνας αφορά επίσης σύμφωνα με τον υπουργό στην επιβολή και την αλλαγή των αντιλήψεων, οι οποίες όπως τόνισε: «…οδήγησαν στην ανοχή και στη εγκληματικότητα. Έχουμε περιπτώσεις κυρίως γάμων και μεγάλων εκδηλώσεων 32 περιστατικά, τα οποία καταγγέλθηκαν στην αστυνομία έχουν γίνει 34 κατ΄ οίκων έρευνες και έχουμε 42 συλλήψεις για αυτά σε αυτά τα γεγονότα τα οποία κυριαρχούν.

Αντιλήψεις επικίνδυνες, που πρέπει να καταργηθούν πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων».

Όπως είπε επίσης: «Εμείς έχουμε πάρει μία απόφαση, να εφαρμόσουμε το νόμο να επιβάλουμε την νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, της αστυνομίας. Η ασφάλεια συνολικά όμως, είναι κοινή μας υπόθεση όπως ανέφερα το παράδειγμα περιφέρειας σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα, γιατί και η οδική ασφάλεια είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές αυτού του πολύτιμου αγαθού».

Ο υπουργός συνεχάρη όλους τους επικεφαλής και το προσωπικό των υπηρεσιών δίωξης του εγκλήματος στην Κρήτη και τη διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και την υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος, η οποία, όπως υπενθύμισε: «…προσφάτως εξιχνίασε εξάρθρωσε και παρέπεμψε στη δικαιοσύνη μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση.

Είμαστε εδώ, είναι εδώ αυτοί οι άξιοι αστυνομικοί υπάλληλοι να συνεχίσουν το έργο, ούτως ώστε το νησί, η πόλη, η Ελλάδα ολόκληρη, να μην έχει τέτοια αντικοινωνικά φαινόμενα».

Σχετικά με τη ΔΑΟΕ είπε ότι η υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον δικαίωσε «…και αισθάνομαι πραγματικά δικαίωση με την προσπάθεια που κάναμε, όταν ξεκινήσαμε όλοι μαζί να χτίσουμε να θεμελιώσουμε μία τέτοια υπηρεσία.

Αισθάνομαι πραγματικά δικαίωση γιατί τα αποτελέσματα είναι τόσο πολύ ευεργετικά για την Ελλάδα, για την οικονομία, για τη δημοκρατία και τόσο αρνητικά για τις εγκληματικές ομάδες. 1500 συλλήψεις έγιναν από την διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος αυτό το χρόνο, 500 και πλέον προφυλακίσεις.

Ένα μοναδικό αποτέλεσμα που συνιστά η ίδια η λειτουργία και ο κόπος και η προσπάθεια όλων αυτών των 1000 περίπου αστυνομικών που δρουν και εργάζονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης, εδώ στην Κρήτη με 20 άτομα, ναι με 20 άτομα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με την διοίκηση του άξιου διοικητή Μανώλη Πιπεράκη.

Αυτό σημαίνει θέληση, φλόγα, γνώση και τελικά ουσιαστική επιμέλεια για το πώς χτίζονται οι εξιχνιάσεις καταρχήν, η εξάρθρωση μετά και μετά μια δικογραφία καλή για να φτάσει στο εισαγγελέα και στο δικαστήριο…. Κάθε μέρα η αστυνομία γίνεται ακόμα περισσότερο χρήσιμη στο λαό στους πολίτες, στη χώρα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά».

Σχετικά με την έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός ξεκαθάρισε πως: «…δεν ασχολούμαστε δεν ερευνούμε, δεν είναι ο στόχος μας ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, αυτοί που εργάζονται καθημερινά για να ζήσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και να δημιουργούν μια σοδειά κάθε χρόνο.

Ο στόχος είναι από δω και μπρος να διερευνήσουμε τις εγκληματικές ομάδες, να τις παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη με στόχο να εξαρθρωθεί όλο το κύκλωμα το οποίο με διάφορους τρόπους και οι οποίοι θα βεβαιωθούν μέσα από την έρευνα, προσπορίζονταν παρανόμως ενισχύσεις, οι οποίες είναι τόσο πολύτιμες, τόσο σημαντικές για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους».

Αυτή η δουλειά είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «θα συνεχιστεί, θα ενισχύσουμε το τμήμα, την υποδιεύθυνση ΔΑΟΕ της Κρήτης με προσωπικό, έτσι ώστε οι έρευνες να γίνουν ακόμα πιο ταχείς και αποτελεσματικές για να οδηγηθούμε στην εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών ομάδων».

Είμαστε εδώ, είπε προς κάθε κατεύθυνση ο υπουργός, «…για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους Κρήτες, ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερο ζήλο, με πολύ βαθιά σχεδιασμένη στρατηγική το έργο της εφαρμογής των νόμων, της προστασίας και της ασφάλειας όλων των πολιτών».https://www.amna.gr/