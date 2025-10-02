Λαμπρή Πανήγυρις της Παναγίας Ελευθερώτριας στο Ρέθυμνο

ΛΑΜΠΡΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2025

Με λαμπρότητα και πάνδημη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Πανήγυρις του Ιερού Ενοριακού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας Άνω Καλλιθέας πόλεως Ρεθύμνης, κατά το διήμερο 30ής Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου 2025.

Το απόγευμα της Τρίτης, 30ής Σεπτεμβρίου 2025, παραμονή της Εορτής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συμπαραστατούμενος υπό κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, υποδέχθηκε, στα πρόθυρα του Ιερού Ναού, την Ιερά Εικόνα της Θεοτόκου της Δεομένης, του έτους 1811, εκ Μικράς Ασίας, κειμήλιο της δωρήτριας του οικοπέδου του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας, μακαριστής Ελένης Δημοσθένους Λαγουδάκη, θυγατέρας των εκ Σμύρνης και Αϊδινίου Μικράς Ασίας αντιστοίχως ορμωμένων Στυλιανού και Ευαγγελίας Δήμου.

Μετά την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος και τη δέηση στον προαύλειο χώρο του Ναού, αποκαλύφθηκε, στην είσοδο της ενοριακής αίθουσας πολλαπλής διακονίας, η επιγραφή με το όνομα της μακαριστής Ελένης Λαγουδάκη, σε ένδειξη τιμής, αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης στην αοίδιμο ευεργέτιδα του Ιερού Ναού.

Ακολούθησε ο Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, με την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης κ. Μαίρης Λιονή μετά του συζύγου της Καθηγητού κ. Χρήστου Λιονή, του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, του Αντιδημάρχου Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνης κ. Νεκταρίου Παπαδογιάννη και πλήθους πιστών από το Ρέθυμνο και από άλλα μέρη της Κρήτης.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, απευθύνθηκε στους πιστούς, με συγκινητικούς λόγους, ο Εφημέριος της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γαλεράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση των 20 ετών από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού υπό του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου, καθώς και στο πρόσωπο της δωρήτριας του οικοπέδου, μακαριστής Ελένης Λαγουδάκη, και παρεκάλεσε τον Σεβασμιώτατο να επιδώσει επαίνους και ιερές εικόνες σε ανθρώπους που συνήργησαν στο σπουδαίο τούτο έργο μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος εξέφρασε τη δοξολογία του στο Θεό και τη χαρά του για το «θαύμα, το οποίο ζήσαμε», όπως σημείωσε, τονίζοντας ότι για να πραγματοποιηθεί το θαύμα πρέπει πραγματικά να πιστέψομε σε αυτό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον καλό Εφημέριο, π. Γεώργιο, καθώς και όλους, όσοι συνέδραμαν, κατά τη διάρκεια αυτής της εικοσαετίας, για να φθάσομε μέχρι το σημείο αυτό, προσβλέποντας και στην πρόοδο και ολοκλήρωση του σπουδαίου αυτού για την Τοπική μας Εκκλησία έργου. Επίσης, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στον αοίδιμο Μητροπολίτη Άνθιμο Συριανό, καθώς και στη δωρήτρια του οικοπέδου, μακαριστή Ελένη Λαγουδάκη, και ευχαρίστησε τους πολυπληθείς προσκυνητές και τους άρχοντες του τόπου για την παρουσία και συμμετοχή τους στη χαρά της Πανηγύρεως, τονίζοντας το παράδειγμα που μας δίνει η Θεοτόκος η Δεομένη, δηλαδή να δεόμαστε διαρκώς και να απευθύνομε σύνολη τη ζωή μας στον Θεό.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας της Εορτής, Τετάρτης, 1ης Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην ιστορία του Ιερού Ναού Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, συμπαραστατούμενο υπό κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Ιερό Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου και της μακαριστής Ελένης Λαγουδάκη.

Ο Σεβασμιώτατος με θερμούς λόγους ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους στην Πανήγυρι, ιδιαιτέρως δε τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της Ενορίας, και ευχήθηκε στον εορτάζοντα Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Ρωμανό Αναστασιάδη, ο οποίος, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε γλαφυρά και θεολογικά τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας (μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τελέσθηκε ο Εσπερινός επί τη Εορτή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, οι οποίοι επίσης τιμώνται στην Ενορία Παναγίας Ελευθερωτρίας, από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Καραχάλιο, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Μακάριο Σπυριδάκη, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο λόγο, και άλλους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, αφίχθη ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος, ο οποίος και πάλι ευχήθηκε προς όλους καταλλήλως, κατακλείοντας το πανηγυρικό τούτο διήμερο της Εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελευθερωτρίας, της διαρκώς δεομένης υπέρ της σωτηρίας πάντων ημών.