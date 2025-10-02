Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης – Οι έρευνες για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα 705 ΑΦΜ που ελέχθησαν

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και τα στελέχη τη τοπικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ στο νησί.
Στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν και ελέγχθησαν τα ΑΦΜ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε κατά την διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ΕΛ.ΑΣ. για το Α’ 8μηνο 2025 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και τα στελέχη τη τοπικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ στο νησί.
Ο Διευθυντής του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη Μανώλης Πιπεράκης, τόνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν για την ταυτοποίηση των μελών των εγκληματικών οργανώσεων.
Αναλυτικά, «κατά το διάστημα από 8/7/2025 έως 31/8/2025 από το σύνολο της διαθέσιμης δύναμης της Υπηρεσίας μας ελέγχθησαν διεξοδικά 705 ΑΦΜ, εκ των οποίων εντοπίστηκαν 312 θετικά αποτελέσματα με τα ως κάτωθι δεδομένα».
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
• Είτε αναληθείς δηλώσεις επιφάνειας γηπέδων ανά ΑΤΑΚ,
• Είτε απουσία δήλωσης αριθμού ΑΤΑΚ
• Είτε μεγάλη απόκλιση επιφάνειας αγροτεμαχίου μεταξύ Ε9 και δήλωσης ΟΣΔΕ,
• Είτε πλήρης απουσία δηλωθέντος γηπέδου στην εφαρμογή Ε9,
• Είτε μη ύπαρξη σχέσης κληρονομιάς του δηλωθέντα με τον θανόντα
• Είτε δήλωση γηπέδων ως ενοικιαζόμενα, ελλείψει μισθωτηρίων ή/και τίτλων ιδιοκτησίας από τους φερόμενους ιδιοκτήτες,
• Είτε δήλωση εκτάσεων ως ιδιόκτητες δίχως κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας,
• Ενεργοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων είναι αποτέλεσμα μόνο κατανομής «τεχνικής λύσης»
• Παράδοση μέσω του συστήματος ΕΛΓΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ελάχιστο ή καθόλου γάλα σε ετήσια βάση, ομοίως και για τις σφαγές
• Ελάχιστες – καθόλου αγορές ζωοτροφών
• Δηλώσεις ΟΣΔΕ που περιλαμβάνουν στο σύνολο τους μόνο ιδιόκτητα γήπεδα εκτός Νήσου
ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
➢ Διερέυνηση δεδομένων για την πλήρη διακρίβωση στοιχείων εμπλεκομένων μελών εγκληματικών οργανώσεων που διέπρατταν εν λόγω απάτες
➢ Διεύρυνση κριτηρίων – διαπιστώσεων στο σύνολο ΟΣΔΕ που υποβάλλονται με έδρα την Νήσο Κρήτη
➢ Ελέγχος συγκεκριμένων ΚΥΔ μέσω των οποίων φέρονται να υποβλήθηκαν μεγάλος αριθμός παράνομων δηλώσεων ΟΣΔΕ
➢ Περιπτώσεις κτηνοτρόφων, όπου κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν είτε στους ίδιους, είτε σε στενά μέλη της οικογένειάς τους (συζύγους/τέκνα), διαπιστώθηκαν ενδείξεις εικονικότητας κτηνοτροφικής μονάδας σε σχέση με τα στοιχεία που δηλώνονται για το ποίμνιο στον Ο.Σ.Δ.Ε.. Καθώς και αυτών που εμφανίζουν έντονη ροπή στην εγκληματικότητα που πιθανολογείται ότι χρηματοδοτούνται από τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων
➢ Διεξοδικός – διασταυρωτικός έλεγχος περουσιακών στοιχείων Ιερών Μοναστηριών με μεγάλη περιουσία στη Νήσο Κρήτη
➢Επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου με συνδρομή ΤΑΕ Νήσου
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
➢ Εκκρεμούν ακόμη στην υπηρεσία μας διερευνώμενες υποθέσεις οι οποίες αφορούν:
• Παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης
• Αποδόμηση εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται συστηματικά στην εκβιαστική καταπάτηση περιοχών στην ενδοχώρα Νομών Νήσου Κρήτης
• Απάτες σε βάρος πολιτών με την πρόφαση επενδύσεων κατά παράβαση του άρθρου 386 Π.Κ.
• Δικογραφίες για παράβαση του Νόμου Περί Ναρκωτικών
• Καταπολέμηση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και Αλκοολούχων Ποτών
• Καταπολέμηση Παράνομης Εισαγωγής – Εμπορίας- Διακίνησης Όπλων και πυρομαχικών
Από την ίδρυση του το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης υπαγόμενο στη νέα δομή της Δ.Α.Ο.Ε έχει επιληφθεί σε συνολικά:
12 υποθέσεις
30 συλλήψεις ατόμων
13 προφυλακίσεις
Κατασχέσεις
❖Ακατέργαστη κάνναβη: 3.415,3 (γρ.)
❖Δενδρύλια κάνναβης: 184
❖Κοκαΐνη : 11.754,4 (γρ.)
❖Όπλα: 4
❖Φυσίγγια: 24.954
❖Αποστάγματα σε λίτρα: 12.295
❖Άγνωστο υγρό προς ζύμωση σε λίτρα: 91.680
❖Αρχαία αντικείμενα: 10
❖Παραποιημένα προϊόντα: 10.461 τεμμάχια
❖Κροτίδες: 2.574 τεμμάχια
➢ Σύλληψη πέντε ατόμων στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, τα οποία είχαν προβεί σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία παράνομου αποστακτηρίου αλκοολούχων ποτών. Συνολικά μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν -6.500- λίτρα αλκοολούχου ποτού και -31.900- λίτρα άγνωστο υγρό προς ζύμωση.
➢ Σύλληψη τριών ατόμων στις Δαφνές Ηρακλείου τα οποία είχαν προβεί σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία παράνομου αποστακτηρίου αλκοολούχων ποτών. Συνολικά, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1.740 λίτρα αλκοολούχου ποτού, 59.780 λίτρα άγνωστου υγρού προς ζύμωση.
➢ Σύλληψη ενός ατόμου στις Δαφνές Ηρακλείου, το οποίο είχε προβεί σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία παράνομου αποστακτηρίου αλκοολούχων ποτών. Συνολικά μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν -4.055- λίτρα παρανόμως παραγόμενου αλκοολούχου ποτού, ένα πιστόλι και δώδεκα φυσίγγια.
➢ Σύλληψη πέντε ατόμων, τα οποία είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και προέβαιναν στην παράνομη εισαγωγή στη Χώρα μεγάλων ποσοτήτων φυσιγγίων, πολεμικών τυφεκίων τύπου Kalashnikov και τη διακίνηση αυτών στο νησί της Κρήτης.
Συνολικά κατασχέθηκαν -24.126- φυσίγγια.
➢ Σύλληψη δύο ατόμων για καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στην περιοχή των Χανίων. Ο ένας εκ των δύο υπήκοος Αλβανίας προέβαινε σε καλλιεργητικές εργασίες εντός του χώρου της φυτείας, ενώ ο έτερος ημεδαπός ήταν ο ιδιοκτήτης αυτής. Συνολικά κατασχέθηκαν 180 δενδρύλλια κάνναβης και 438 (γρ.) ακατέργαστης κάνναβης.
➢ Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση εισαγωγή – διακίνηση και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά κατασχέσθηκαν -11.754,4- (γρ) κοκαϊνης, -1.212- (γρ) ακατέργαστης κάνναβης, -4δενδρυλλια κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας κτλ.
Επίσης οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη όλων των αστυνομικών τμημάτων προχώρησαν το Α΄ 8μηνο του έτους προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς κ.α.
Αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε νομό
Χανιά: Σημαντικές επιτυχίες Α΄8μηνο 2025
Ιανουάριος 2025: Συνελήφθησαν (2) ημεδαποί για (1.552,5) γρ. κοκαΐνης, (2) πολεμικά τυφέκια, (6) πιστόλια, (1) περίστροφο, (1) κυνηγετική καραμπίνα, (15.206) φυσίγγια, (4) χειροβομβίδες, (1) Α.Ε.Μ., (1.370) γρ. εκρηκτικής ύλης, και πλήθος ακόμη ειδών οπλισμού, πυροκροτητών, κροτίδων, βεγγαλικών και φωτοβολίδων.
Απρίλιος 2025: Συνελήφθησαν (15) ημεδαποί, καθώς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εκβιάσεις ιδιοκτητών αγροτικών περιοχών, σωματικές βλάβες, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις του Ν. περί όπλων σε περιοχές των Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά.
Μαΐος 2025: Συνελήφθησαν (3) άτομα, καθώς εξαρθρώθηκε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αλλοδαπών ατόμων, με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας τους, αποσπώντας τους την συναίνεσή τους με διάφορα μέσα αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Είχαν προβεί σε τουλάχιστον -20- διακινήσεις αλλοδαπών.
Αύγουστος 2025: Συνελήφθησαν (49) άτομα, καθώς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα, προέβη σε σωρεία εκβιάσεων σε βάρος της Εκκλησιαστικής Κοινότητας και ιδιωτών επιχειρηματιών καθώς και σε εμπρησμό σε οικία Αστυνομικού.
Ρέθυμνο: Σημαντικές επιτυχίες Α΄8μηνο 2025
Φεβρουάριος 2025: Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας, αρπαγής, σωματικών βλαβών και παραβάσεων περί όπλων, κατηγορήθηκαν (3) άτομα εκ των οποίων συνελήφθησαν (2) ημεδαποί.
Ιούνιος 2025: Εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικα, συνελήφθησαν (6) ημεδαποί και κατασχέθηκαν περί το (1) κιλό ακατέργαστης κάνναβης και (5) γρ. κοκαΐνης.
Ιούλιος 2025: Συνελήφθησαν (2) ημεδαποί για καλλιέργεια (836) δενδρυλλίων κάνναβης.
Αύγουστος 2025: Συνελήφθη (1) ημεδαπός για κατοχή περί των τριών (03) κιλών κατεργασμένης κάνναβης, (26,5) γρ. κοκαΐνης, (1,5) γρ. ηρωίνης, (72.2) γρ. ακατέργαστης κάνναβης, (62.2) γρ. MDMA, (12) γρ. κεταμίνης, (31) δισκία ECSTACY(XTC) και πλήθος άλλων όμοιων ναρκωτικών ουσιών.
Αύγουστος 2025: Συνελήφθησαν (6) ημεδαποί για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατασχέθηκαν (101) δενδρύλλια, (780) γρ. ακατέργαστης κάνναβης, (2) χειροβομβίδες και (3) πυροβόλα όπλα.
Ηράκλειο: Σημαντικές επιτυχίες Α΄8μηνο 2025
Ιανουάριος 2025: Συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι για Παιδοκτονία σε βάρος τρίχρονου αγοριού . (2) ημεδαποί (μητέρα και πατριός)
Φεβρουάριος 2025: Συνελήφθησαν (15) συνολικά ημεδαποί και αλλοδαποί σε Ηράκλειο και Αθήνα οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματική Οργάνωση στην διακίνηση Ναρκωτικών. Προφυλακίστηκαν οι 12 εξ αυτών και κατασχέθηκαν: 1,5 κιλό Κοκαΐνη, 1 κιλό Κατεργασμένη Κάνναβη κλπ. Ναρκωτικές ουσίες καθώς και 50.000 Ευρώ περίπου και 15 οχήματα.
Απρίλιος 2025: Συνελήφθη (1) ημεδαπός – εξωτερικός φρουρός Κ.Κ. Αλικαρνασσού για εισαγωγή Ναρκωτικών Ουσιώνκαι λοιπών αντικειμένωνεντός του ανωτέρω σωφρονιστικού καταστήματος.
Μάιος2025: Συνελήφθησαν (2) ημεδαποί για (1.035,6) γρ. κοκαΐνης.
Ιούλιος 2025: Διενέργεια αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλισμό Ρομά Ν. Αλικαρνασσού ένεκα διενεργούμενων ερευνών σχετικά με απάτες και κλοπές. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 προσαγωγές και 4 συλλήψεις.
Αύγουστος 2025: Συνελήφθησαν (2) αλλοδαποί για (1.286) γρ. ακατέργαστης κάνναβης και (3.733) ναρκωτικά δισκία, τύπου captagon και ecstasy.
Αύγουστος 2025: Συνελήφθησαν (3) ημεδαποί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε αυθαίρετη επέμβαση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Εξιχνιάστηκαν (31) περιπτώσεις ρευματοκλοπών με διαφυγόντα έσοδα ΔΕΔΗΕ 195.230€.
Λασίθι: Σημαντικές επιτυχίες Α΄8μηνο 2025
Ιούλιος 2025: Συνελήφθη (1) ημεδαπός για (11) δενδρύλλια κάνναβης, (1) πολεμικό τυφέκιο, (1) περίστροφο, (1) όπλο χειρός, (1) αεροβόλο όπλο, (7) κυνηγητικά όπλα, (2) γεμιστήρες, (77) φυσίγγια, (3) ξιφολόγχες, (2) ξιφίδια και (2) μαχαίρια.
Αύγουστος 2025: Συνελήφθη (1) ημεδαπός για (91,2) γραμμάρια κοκαϊνης, (674) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, (1) ζυγαριά ακριβείας, (2) κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό (3550) Ευρώ,(1) μαχαίρι, (31) φυσίγγια θήρας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ