Μίλτος Τεντόγλου: Παρέδωσε τα σκήπτρα του στο Παγκόσμιο – Άδοξο τέλος και 11η θέση

Στην 11η θέση του τελικού του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου, δεν έπιασε τις επιδόσεις που θα του επέτρεπαν να κάνει έξι άλματα και να διεκδικήσει το βάθρο – Ενοχλήσεις στη γάμπα είχε ο Έλληνας ολυμπιονίκης.

Οτελικός του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο δεν συνδυάστηκε με ακόμη μία μεγάλη στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου. Δύο χρόνια μετά το χρυσό μετάλλιο στη Βουδαπέστη, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τα κεκτημένα και έμεινε εκτός της πρώτης δεκάδας του αγωνίσματος έπειτα από τα πρώτα τρία άλματα.

Ο Τεντόγλου δεν άρχισε καλά τον τελικό, τίποτα δεν του βγήκε. Στην πρώτη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 7.83μ, πατώντας αρκετά πίσω στη βαλβίδα.

Ακολούθως, τη δεύτερη δεν την ολοκλήρωσε καν, σταματώντας στα μισά της φόρας του και καταλήγοντας εν τέλει άκυρος.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν από νωρίς να βρεθεί αρκετά πίσω στην κατάταξη, αντιμετωπίζοντας μάλιστα και κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα του δεξιού ποδιού.

Το τρίτο άλμα τον βρήκε στην ένατη θέση, αλλά και πάλι δεν έβγαλε την επίδοση που θα ήθελε. Επηρεασμένος εμφανώς έτρεξε αργά και, κάνοντας μόλις 7.67, ο δις χρυσός ολυμπιονίκης έπεσε ακόμη πιο πίσω. Πηγαίνοντας μάλιστα στον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι τού είπε απογοητευμένος ότι «δεν έχω άλλη προσπάθεια».

Η πρόβλεψή του αποδείχθηκε σωστή, καθώς ο Ισπανός Λεσκάι τον προσπέρασε και με το δικό του 7.97 τον πέταξε εκτός της πρώτης δεκάδας, που θα του επέτρεπε να κάνει άλλα τρία άλματα και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο.

Συνολικά ο Μίλτος Τεντόγλου κατετάγη 11ος.