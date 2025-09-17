Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»

Προηγούμενο Άρθρο
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη...
Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει...
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει...
