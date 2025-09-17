ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»

Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο να ζητά από το ΥΠΟΙΚ να πάρει πίσω διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος

Την έντονη αντίδραση του βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου, προκαλεί διατάξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που αλλάζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ.

Στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο βουλευτής ξεκαθάρισε πως του είναι «πάρα πολύ δύσκολο» να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτή της την επιλογή και ζήτησε από τον υπουργό να αποσύρει τη σχετική διάταξη.

«Επειδή είμαι αρκετά παλιός, έζησα να διορίζονται από υπουργό στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΒΟ άνθρωποι χωρίς καμία επαφή, ενώ, ακόμη και στην τωρινή διακυβέρνησή μας, να διορίζεται από υπουργό σε διοικητικό συμβούλιο οργανισμού της πόλης άνθρωπος από την εκλογική του περιφέρεια, που έρχεται μία ημέρα την εβδομάδα στην πόλη», τόνισε αρχικά.

«Η ΔΕΘ είναι η ψυχή της πόλης και δεν μπορώ να την εκχωρήσω»

«Να διατυπώσω τις ενστάσεις μου, όπως και οι θεσμικοί φορείς της πόλης στην νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει τον τρόπο διορισμού του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ», προσέθεσε.

Ο Στράτος Σιμόπουλος εξήγησε επίσης πως η Έκθεση αποτελεί την «ψυχή» της Θεσσαλονίκης και δεν μπορεί να την «εκχωρήσει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η συναίνεση σήμερα, ουσιαστικά για αντίθεση, αφορά στο επίδικο θέμα του τρόπου διορισμού του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ και είναι πολύ μεγάλη. Προσωπικά, δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη συναίνεση», σημείωσε και επισήμανε χαρακτηριστικά: «Σε δύσκολες κοινοβουλευτικές στιγμές, στήριξα την κυβέρνηση ακόμα και σε θέματα για τα οποία είχα σημαντικές ενστάσεις. Τώρα, όμως, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κύριε υπουργέ, ζητώ να αποσύρετε την επίμαχη διάταξη και να συζητήσετε με τους φορείς για την εξεύρεση μιας μέσης λύσης».

Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή,...

Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει...

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5...

Υποβολή δικαιολογητικών για 450 θέσεις μονίμων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι θέσεις στην Κρήτη. Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες...

