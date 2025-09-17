ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Επιστροφή στη… φυσική του θέση για τον Ολυμπιακό, ανάμεσα στα… αστέρια του Champions League!

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase -η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει σε αυτή- και ευελπιστούν να ξεκινήσουν με το δεξί και τους τρεις βαθμούς τη φετινή ευρωπαϊκή περιπέτειά τους για τη σεζόν 2025-26.

Όπως πάντα, πέρα από τον κόσμο που έχει κάνει «καμίνι» το Καραϊσκάκη με το 13ο σερί sold out, δίπλα στην ομάδα είναι και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης.

