Μίνι καύσωνας με 40άρια – Έρχεται «καλοκαιρινός» ο Σεπτέμβριος

Θα δροσίσει από την Κυριακή – Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς για τον Σεπτέμβριο.
Άρχισε η… ανηφόρα του θερμομέτρου από την Πέμπτη (21/08), και το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή (22/08).
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς την Παρασκευή η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Το Σάββατο θα σημειωθεί μικρή υποχώρηση, όπως προβλέπει ο κ. Κολυδάς, ενώ ουσιαστικά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εμφανής από την Κυριακή προς Δευτέρα όταν θα επικρατήσει μελτέμι.
Την Πέμπτη ο κ. Κολυδάς προχώρησε σε μία ακόμα ανάρτηση με τίτλο ¨Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι” και σχολιάζει παραθέτοντας και σχετικά γραφήματα ότι ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ