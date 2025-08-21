ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣ

Μίνι καύσωνας με 40άρια – Έρχεται «καλοκαιρινός» ο Σεπτέμβριος

Θα δροσίσει από την Κυριακή – Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς για τον Σεπτέμβριο.

Άρχισε η… ανηφόρα του θερμομέτρου από την Πέμπτη (21/08), και το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή (22/08).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς την Παρασκευή η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα σημειωθεί μικρή υποχώρηση, όπως προβλέπει ο κ. Κολυδάς, ενώ ουσιαστικά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εμφανής από την Κυριακή προς Δευτέρα όταν θα επικρατήσει μελτέμι.

Την Πέμπτη ο κ. Κολυδάς προχώρησε σε μία ακόμα ανάρτηση με τίτλο ¨Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι” και σχολιάζει παραθέτοντας και σχετικά γραφήματα ότι ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Στα τάρταρα οι υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη...

Α. Πατριανάκος: Αλλάζει το ΕΣΥ αλλά όχι προς το...

Eurostat: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα...

Διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ είναι το ποσοστό...

Στα τάρταρα οι υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη...

Α. Πατριανάκος: Αλλάζει το ΕΣΥ αλλά όχι προς το...

Eurostat: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα...

Διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ είναι το ποσοστό...
